Владимир Васильев принял участие в 44 сессии Народного Собрания РД

На сессии присутствовал и Глава республики Владимир Васильев. На повестке 44 сессии стоял только один вопрос — поправки к Конституции. К голосованию приступили все 85 субъектов.

Госдума приняла поправки, парламент Дагестана поддержал закон большинством голосов. Принятым закон считается только лишь после того, как за него проголосуют две трети всех законодательных собраний страны.

Председатель законодательного комитета Алавудин Мирзабалаев рассказал о сути поправок. Так, после принятия поправок к Конституции навсегда закрепят бесплатную медицину, повышение пенсий раз в год и МРОТ не меньше прожиточного минимума.

Изменения также коснутся семейных ценностей, территориальной целостности, а приоритетом государственной политики будут дети.

Из 900 поправок, поступивших из регионов, отобрали 200. Председатель республиканского заксобрания Хизри Шихсаидов в составе рабочей группы принимал участие в отборе поправок.

Председатель Народного Собрания призвал дагестанцев прийти 22 апреля на участки, и только после этого изменения вступят в законную силу.