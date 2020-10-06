Владимир Васильев поздравил учителей Дагестана с профессиональным праздником

Владимир Васильев лично поздравил учителей с профессиональным праздником. 5 октября глава республики встретился с педагогами, которые активно проявляли и проявляют себя в своей профессиональной деятельности.

Владимир Васильев отметил роль учителя и образования в становлении каждого человека, а также подчеркнул, что именно педагоги заложили основу положительных изменений в республике.

Владимир Васильев обозначил сферу образования как приоритетную для региона, и для ее развития активно реализуются программы и проекты. Например, программа «Земский учитель», в рамках ее реализации было трудоустроено сто сорок учителей. В республике проводится активное строительство учреждений сферы образования.

В День знаний было открыто восемь учреждений: семь школ и один детский сад. Дополнительно, в 2020 году будут отремонтированы сто тридцать шесть образовательных учреждений. Закупаются новые автобусы для школ. В этом году было приобретено двадцать пять единиц.

Большое внимание уделяется и оснащению школ современным оборудованием. По словам вице-премьера РД Уммупазиль Омаровой, которая присутствовала на встрече в числе других участников, в республике открыто свыше двухсот «Точек роста». Эти центры позволят семидесяти тысяч учащимся сельских школ научиться работать с самым современным оборудованием.

В рамках встречи глава республики уделил внимание и культурному воспитанию детей, отметив, что в регионе проводятся мероприятия по восстановлению Домов культуры, где дети смогут развивать творческие навыки и умения. В завершение встречи педагогам были вручены государственные награды.