Владимир Васильев поздравил с праздником Рош ха-Шана

Глава Дагестана поздравил иудейскую общину республики с праздником Рош ха-Шана. В этот праздник верующие провожают старый год, подводят его итоги и строят планы на грядущее.

Праздник призывает всех к духовному развитию, к поддержке и заботе о близких.

В поздравлении говорится о том, что испытания, выпавшие на долю жителей республики, сплотили все народы и конфессии Дагестана. По традиции дагестанцы помогали всем нуждающимся, медработникам.

Глава региона пожелал иудеям республики счастливого нового года, крепкого здоровья, успехов в делах, мира, добра и благополучия в каждый дом.