Владимир Васильев поздравил с Днем социального работника

8 июня Глава РД поздравил с Днем социального работника. Васильев обратился с поздравительной речью в адрес социальных работников, сотрудников социальных служб, учреждений и ветеранов отрасли. Как говорится в тексте обращения, этот день объединяет помогающих людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Васильев отметил, что в Дагестане оказать помощь нуждающемуся было делом, достойным уважения. Это присуще культуре дагестанского народа, благодаря чему малоимущие и многодетные семьи получили поддержку от государства, общественных организаций, бизнеса, благотворительных фондов и просто добровольцев.

Глава подчеркнул, что в эти дни особенно выросла нагрузка на социальные службы, что подтверждает факт поступления почти 27 000 обращений в Минтруд РД, касающихся поддержки в период распространения коронавируса.

В обращении говорится, что социальные работники, как и медработники, находятся на передовой, работая без выходных. Васильев поблагодарил социальных работников за труд и преданность делу.

Завершается поздравление пожеланием здоровья, счастья, благополучия и всего наилучшего.