Владимир Васильев поздравил с Днем российской печати

В профессиональный праздник всех работников периодической печати поздравил Владимир Васильев. Глава субъекта подчеркнул, что честное и объективное отражение информации дает возможность каждому человеку делать правильные выводы и принимать верные решения. Большую роль СМИ играют и в сохранении памяти о героических подвигах наших предков.

Владимир Васильев отметил, что республиканские журналисты ведут активный диалог с социумом, помогая в поиске ответов на самые острые вопросы, проявляя мужество и самопожертвование.

Глава республики пожелал всем работникам республиканской периодики творческих успехов.