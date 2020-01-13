Общество

Владимир Васильев поздравил с Днем российской печати

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В профессиональный праздник всех работников периодической печати поздравил Владимир Васильев. Глава субъекта подчеркнул, что честное и объективное отражение информации дает возможность каждому человеку делать правильные выводы и принимать верные решения. Большую роль СМИ играют и в сохранении памяти о героических подвигах наших предков.

Владимир Васильев отметил, что республиканские журналисты ведут активный диалог с социумом, помогая в поиске ответов на самые острые вопросы, проявляя мужество и самопожертвование.

Глава республики пожелал всем работникам республиканской периодики творческих успехов.

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