Экономика

Владимир Васильев поздравил промышленников с Днем машиностроителя

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Во время визита на Кизлярский электромеханический завод, Владимир Васильев поздравил коллектив предприятия с Днем машиностроителя.

Васильев отметил важность производства современных конкурентоспособных машин и другого оборудования. Глава республики рассказал об ожидаемом росте в 10% промышленного производства.

Фонд развития промышленности дает заводам выгодные займы на проведение модернизации.

Владимир Васильев отметил роль Президента страны Владимира Путина в развитии промышленного потенциала страны.

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