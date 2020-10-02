Владимир Васильев поздравил промышленников с Днем машиностроителя

Во время визита на Кизлярский электромеханический завод, Владимир Васильев поздравил коллектив предприятия с Днем машиностроителя.

Васильев отметил важность производства современных конкурентоспособных машин и другого оборудования. Глава республики рассказал об ожидаемом росте в 10% промышленного производства.

Фонд развития промышленности дает заводам выгодные займы на проведение модернизации.

Владимир Васильев отметил роль Президента страны Владимира Путина в развитии промышленного потенциала страны.