Общество

Владимир Васильев поздравил Магомедали Магомедова с 90-летием

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15 июня девяностолетний юбилей отмечает Магомедали Магомедов. Видный политический деятель получил поздравления от Главы государства Владимира Путина.

В поздравительной телеграмме отмечался вклад Магомедали Магомедова в укреплении мира и согласия на всем Северном Кавказе. Также юбиляр распоряжением Ильхама Алиева был награждён орденом «Достлуг» за развитие российско-азербайджанских отношений.

В торжественный день с Магомедали Магомедовым встретился и Владимир Васильев. Руководитель субъекта в поздравительном обращении вспомнил события августа-сентября 1999 года, отметив роль на тот момент Председателя Госсовета Дагестана, который проявил мужество и политическое мастерство.

Магомедали Магомедович поблагодарил за поздравления и выразил надежду в скорейшем улучшении в Дагестане ситуации с COVID-19.

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