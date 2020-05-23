Владимир Васильев поздравил дагестанцев с праздником Ураза-байрам

23 мая Глава Дагестана поздравил жителей республики с праздником Ураза-байрам. Он вспомнил о традициях дагестанцев отмечать праздник широко, навещая старших и поздравляя близких и родственников. Однако в связи с распространением коронавируса руководитель региона напомнил о необходимости отметить праздник в кругу семьи.

Как отметил Васильев, в последние месяцы общественность, власть и простые граждане объединились против пандемии. Он выразил признательность за самоотверженный труд врачам, волонтерам, соцработникам, благотворительным фондам и всем, кто помогает нуждающимся.

Васильев привел слова Президента РФ о том, что в трудное время Россия с Дагестаном, и сообщил о направленных в регион бригадах врачей, поставке лекарств, разворачивании госпиталей и медицинских центров и работе МЧС по дезинфекции населенных пунктов Дагестана, что говорит о большой поддержке страны.

Как сказал Владимир Васильев, все зависит от того, как дагестанцы будут соблюдать меры. В конце поздравления Глава Дагестана пожелал крепкого здоровья и всего самого доброго.