Владимир Васильев поздравил дагестанцев с Новым годом

Глава РД поздравил дагестанцев с Новым годом. В своем обращении к жителям республики руководитель поблагодарил тех, кто создавал условия для работы, отдыха, учебы, обеспечивал охрану здоровья, безопасности и прав.

Васильев также поблагодарил москвичей, которые подарили дагестанцам обновленную площадь Ленина. Глава отметил произошедшие в регионе в уходящем году изменения: борьбу с коррупцией и теневым бизнесом, повышение эффективности расходования бюджета, который увеличился на одну треть, получение гранта за качественную работу чиновников.

В конце поздравительного слова Васильев пожелал всем здоровья, благополучия и исполнения желаний.