Владимир Васильев поздравил дагестанцев с Днем защитника Отечества

Глава РД Владимир Васильев поздравил дагестанцев с праздником. В этот день страна чествует тех, кто служит Родине, защищает дом, семью и соотечественников, укрепляет военную силу и величие Отечества.

Поздравительные слова прозвучали в адрес ветеранов армии и флота, военных и гражданских служащих дислоцированных в Дагестане воинских частей.

Васильев высказал слова благодарности ветеранам и солдатам Красной Армии, спасшим страну и весь мир от фашизма, преодолев тяжелые испытания. В этом году Российская Федерация отмечает 75-летие Победы в ВОВ. Как говорится в поздравлении, подвиг, совершенный поколением победителей, является примером для потомков, в числе которых герои наших дней, давшие отпор террористам в 1999 году, сохранив тем самым целостность республики и государства.

В наши дни войсковые соединения в регионе совершенствуются в оперативно-боевой подготовке, используют современную технику и вооружения. В поздравлении Глава региона упомянул о дислокации Каспийской флотилии в республике.

Как отмечено в обращении, благодаря защитникам мир и спокойствие стали привычным явлением в Дагестане, безопасность общества стала прочным фундаментом для повышения качества жизни дагестанцев. Сегодня республика становится безопасной территорией на юге России, ее южным форпостом.

В конце поздравления прозвучали пожелания здоровья, счастья, мира и благополучия в адрес защитников и их семей.