Владимир Васильев поздравил дагестанцев с Днем России

12 июня страна отмечает праздник – День России. Глава РД поздравил дагестанцев с праздником. Как говорится в поздравлении, этот день символизирует связь времен и поколений, уникальность культурного богатства, долг каждого россиянина хранить и приумножить труд предков, их победы на благо государства.

Глава республики отметил, что эпидемия пришла как тяжелое испытание, но благодаря принятым государственным мерам, помощи из центра, труду медиков и соблюдению самоизоляции, республика постепенно преодолеет ситуацию.

Владимир Васильев поблагодарил врачей, волонтеров, меценатов, представителей бизнеса и просто тех, кто проявил внимание и заботу о ближнем, оказал помощь нуждающимся.

По мнению руководителя республики, для скорого преодоления последствий эпидемии, улучшения состояния экономики и жизни людей нужно действовать сообща.

Завершилось поздравление пожеланием здоровья, благополучия и успехов.