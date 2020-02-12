Владимир Васильев потребовал незамедлительно решить проблему с отключением электричества в районах Дагестана

С 4 по 9 февраля 45 районов республики остались без электричества. По информации энергетиков, вышли из строя 62 фидера и 1481 трансформатор. Специалисты говорят, что аварии произошли из-за порывистого ветра и мокрого снега.

Минпромэнерго республики сразу же ввел особый режим для «Дагестанской сетевой компании». Подразделения ДСК вместе со спасателями МЧС экстренно начали восстанавливать сети.

Главной причиной ЧС министр промышленности и энергетики навал изношенность сетей и возросшую на них нагрузку. За последние 10 лет Дагестан стал потреблять в 1,5 раза больше электричества. В горных районах, где нет газа, эта цифра еще больше. Зимой сети работают на пределе. Порывистый ветер повредил опоры и оборвал провода.

Владимир Васильев заявил, что на обеспечение электричеством и газом не должны влиять погодные условия. Потраченные на ремонт сетей 35 млрд рублей должного результата не дали. Руководитель республики потребовал не допускать впредь таких последствий.

Владимир Васильев рассказал, что при необходимости в Дагестан приедут специалисты ПАО «Россети». Глава региона говорил об этом с генеральным директором Павлом Ливинским.

Васильев призвал министерства и ведомства при необходимости применять неформальные методы, например, привлекать волонтеров и вносить поправки в законодательство, прибегая к зарубежному опыту. За недобросовестную работу будут привлекать к уголовной ответственности.

В 2019 году Россети провели в Дагестане учения. На замену трансформаторных станций ежегодно уходит 370 млн рублей. Специалисты Дагестанской сетевой компании провели подсчеты – чтобы полностью заменить изношенные сети нужно 90 млрд рублей.