Владимир Васильев посетил форум «Каспий Медиа-КИТ»

С 16 по 18 сентября в столице республики подходит фестиваль «Каспий Медиа-КИТ». В научно-оздоровительном комплексе » Журавли» собрались до полутораста представителей медиа-молодежи, а также гости из восьми федеральных округов.

В работе форума приняли участие Владимир Васильев, а также заместитель руководителя Минцифры РФ Алексей Волин. В рамках мероприятия были затронуты темы цифровизации телевидения, развития региона.

Также участники смогли задать гостям мероприятия интересующие вопросы. Напомним, НОК «Журавли» — это комплекс, где проходили бесплатную реабилитацию после COVID-19 врачи со всей России.