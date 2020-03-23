20 марта Глава Дагестана Владимир Васильев посетил Авиамеханический завод-филиал ОАО «Концерн КЭМЗ» и обсудил с руководителями промышленных предприятий перспективы машиностроительной отрасли региона.

Глава региона подробнее обсудил переориентирование предприятий по причине снижения заказов. Он отметил, что все мосты, возводимые в рамках программ, не покрывают дефицит, в связи с чем можно возводить железные сооружения. На сооружение пятнадцати мостов в бюджете региона в текущем году предусмотрено девяноста миллионов рублей.

Авиамеханическим заводом уже получен сертификат на возведение железных мостов. Как сообщил Васильев, в горах возможно создание пунктов по обслуживанию мостов, что будет способствовать созданию рабочих мест. Глава региона добавил, что тем самым республика будет тратить налоговые средства на дагестанцев, на поддержку местных предприятий и на создание рабочих мест, что, в свою очередь, будет повышать налоговые поступления в региональный бюджет. Он также напомнил, что добросовестных налогоплательщиков не будут беспокоить проверками надзорные органы.

Кроме того, Владимир Васильев указал на наличие неиспользуемых площадей, которые могут быть использованы предприятиями, вышедшими из «тени».

Руководители предприятий, пришедшие на встречу с Главой Дагестана рассказали об имеющихся проблемах, по которым Васильев дал поручения профильным ведомствам.