Владимир Васильев поручил усилить меры по обеспечению безопасности эксплуатации газового оборудования

11 февраля под руководством Владимира Васильева прошло регулярное рабочее совещание. Одной из тем обсуждения стала проблема безопасного использования газораспределительного оборудования.

Владимир Лемешко, заместитель Председателя Правительства РД, выступил по данному вопросу. Он озвучил динамику происшествий с ГО в Дагестане за несколько лет: только за два месяца 2020 года в республике случилось восемнадцать происшествий, столько же ЧП в сфере эксплуатации ГО случилось за весь 2017 год.

Лемешко отметил, что основными причинами возникновения ЧП в сфере использования ГО стали недостаток технической диагностики, несоблюдение техники безопасности и износ газоиспользующего оборудования в регионе, который составил примерно семьдесят процентов.

Зампред подчеркнул, что существует проблема отказа потребителей заключать соглашения с газораспределительными организациями, которые зачастую некачественно выполняют свои договорные обязанности. По словам Лемешко, решению проблемы могут поспособствовать разъяснительные беседы с гражданами о важности договорных соглашений и непременное вручение памяток по использованию бытового газа.

О работе в этом направлении рассказал Али Джабраилов, руководитель ГЖИ по РД. Он сказал, что сотрудники инспекции, взаимодействуя со специалистами ГУ МЧС РФ по РД, проводят встречи с населением, а также семинары. Периодически осуществляют проверки газового оборудования, по их итогам за 2019 год было выдано более трехсот предписаний, из них 28 не было выполнено, за что наступает административная ответственность. Джабраилов отметил, что ЧП с газом происходят в частных жилых домах, где газ подведен незаконно.

Абдурашид Магомедов, министр внутренних дел РД отметил, что службы должны более эффективно выполнять свои должностные обязанности и больше внимания уделять профилактическим мероприятиям. Этот тезис отметил и Владимир Васильев, который подчеркнул, что работа всех структур будет анализирована.

Валерий Кантеев, гендиректор ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала», сказал, что отключено более тысячи несертифицированного оборудования. Для недопущения ЧП в газовом секторе ГУ МЧС РФ по РД проводит подворовые инспекции и инструктирует население. Об этом заявил замначальника управления Олег Халидов. По его словам, специалисты обследовали более полутора тысяч домов. Халидов предложил реализовать пилотный проект по мониторингу газового сектора.

Владимир Васильев поддержал данное начинание. По итогам совещания городом реализации пилотного проекта стала Махачкала.