Владимир Васильев поручил обеспечить безопасное проведение сессии парламента

23 марта руководитель республики встретился со спикером регионального парламента и руководителями фракций. В ходе встречи в числе прочих обсудили вопрос безопасного проведения очередной сессии НС РД в ситуации активности коронавируса.

Васильев дал рекомендации определить меры для обеспечения безопасных условий при проведении сессии. Он добавил, что в регионе не зарегистрированы случаи заражения вирусом, однако люди активно перемещаются.

На что Хизри Шихсаидов ответил, что меры предосторожности будут приняты.