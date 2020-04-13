Владимир Васильев подписал указ о дополнительных пособиях на ребенка

Глава Дагестана подписал указ, касающийся выплат на детей от трех до семи лет. НПА размещен на сайте главы региона 10 апреля.

Пособие будет выплачиваться с начала года. Право не его получение имеют семьи, чей доход на члена семьи не превышает прожиточный минимум за второй квартал прошедшего года.

Пособие размером с половину величины прожиточного минимуму на ребенка во втором квартале 2019 года будет выплачиваться Минтрудом.

Планируется, что все малоимущие семьи получат пособие в размере чуть более 5 тыс. рублей на каждого ребенка.