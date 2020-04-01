Владимир Васильев подписал указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения вируса

31 марта Главой Дагестана подписан указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019 в республике.

В соответствии с НПА жители республики должны воздержаться от посещения религиозных объектов, избегать общественных мест. Кроме того, рекомендуется не покидать территорию республики в туристических целях.

Ограничения накладываются до улучшения ситуации с распространением вируса. С 1 апреля покидать дома можно в целях получения медицинской помощи, на работу, для покупки продуктов, лекарств, выгула собаки в пределах ста метров, запрещено нахождение в парках. Исключения делаются только гражданам со специальными пропусками.