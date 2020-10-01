Владимир Васильев ознакомился с работой завода по выпуску лифтов в Кизляре

1 октября глава региона посетил с рабочей целью город Кизляр. Здесь он оценил работу промышленных предприятий. Вместе с главой кабмина Артемом Здуновым Владимир Васильев ознакомился с деятельностью Кизлярского электроаппаратного завода.

Предприятие основано более шестидесяти лет назад. В последнее время по указанию руководителя субъекта региональным правительством здесь по проекту выпускаются лифты.

На данный момент предприятие единственное в СКФО выпускает высокотехнологичное лифтовое оборудование. Лифты собираются из итальянских и турецких комплектующих. Грузоподъемность составляет от четырехсот до тысячи килограммов.

В прошлом году заводом было заключено соглашение на поставку восемнадцати лифтов стоимостью сорок пять миллионов рублей для строящегося жилья военным в Каспийске, а в этом году в рамках программы «Дагестанский фонд капремонта» исполняется заказ на поставку ста двадцати четырех лифтов на сумму в двести пятьдесят миллионов рублей, а также выполняется заказ для соцобъектов на 23,3 млн руб.

В общем, на данный момент в текущем году выполняется заказ по выпуску пятисот лифтов. В этом году наблюдается увеличение объемов производства завода по сравнению с 2019 годом в пять с половиной раз.