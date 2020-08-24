Владимир Васильев осмотрел ход строительства двух садиков в Махачкале

Два дошкольных образовательных учреждения будут введены в эксплуатацию в текущем году в столице Республики Дагестан. На данный момент проводятся активные строительные мероприятия, с ходом которых ознакомился глава республики.

22 августа Владимир Васильев посетил детские садики в микрорайоне Ак-Гель и на улице Азиза Алиева. В рамках контрольного мероприятия глава республики обсудил возможности применения в строительстве новых технологий, а также открытие в республике новых производств.

Напомним, в 2020 году в Дагестане открыто пятнадцать новых учреждений системы образования: это шесть школ и девять садиков.