Владимир Васильев обсудил вопросы обеспечения правопорядка в Дагестане

Глава субъекта отметил, что на фоне тенденции по сокращению числа правонарушений в республике в двенадцати муниципалитетах наблюдается рост числа преступлений.

В этой связи Владимир Васильев отметил необходимость проведения профилактических мероприятий на местах на должном уровне. Особое внимание необходимо уделить профилактике рецидивной преступности.

На улучшение обстановки влияет реализация в Дагестане федеральных и муниципальных программ. Казимагомед Сефиркурбанов министр юстиции республики отметил программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан», в рамках которой в прошлом году был организован выкуп огнестрельного оружия у населения, а также проведены другие мероприятия. Министр доложил, что сегодня в республике функционируют народные дружины.

Руководитель Минтруда республики Изумруд Мугутдинова отметила, что по вопросам трудоустройства к ним обратился тридцать один человек, освобожденный из мест лишения свободы, из них восемнадцать уже трудоустроено. Работа в этом направлении продолжается.

Врио начальника УФСИН РД Расим Мехтиев рассказал о мероприятиях для духовно-нравственного воспитания и проведения социально-психологической работы с осужденными.

Владимир Васильев отметил, что для адаптации осужденных необходимо использовать и неформальный подход, а особенно акцентировать внимание на вопросах их трудоустройства.