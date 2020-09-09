Владимир Васильев обсудил в режиме ВКС собираемость налогов в республике

8 сентября под руководством Владимира Васильева состоялось заседание в режиме ВКС. Глава республики отметил, что за двухлетний период удалось увеличить доходы региона на тридцать четыре процента и теперь бюджет республики превышает сто семьдесят миллиардов рублей.

Уже третий год в регионе наблюдается рост налоговых сборов. Это стало основой капитального ремонтирования дорожной сферы. Так, в прошлом году было реконструировано более ста пятидесяти километров дорог в шестидесяти восьми населённых пунктах.

Глава Дагестана подчеркнул, что улучшение состояния дорог и формирование доступной среды для граждан с ОВЗ напрямую зависит от собираемости налогов.

На собрании выступил и Гаджимагомед Гусейнов. Первый вице-премьер республики отметил рост доходов бюджета республики по сравнению с 2019 годом на сто тридцать восемь миллионов рублей.

В завершение Владимир Васильев указал на необходимость продолжения работы по повышению собираемости налогов.