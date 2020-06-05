Владимир Васильев обсудил в режиме ВКС проблемы дагестанских предпринимателей

Проблемы и меры поддержки МСП в условиях коронавируса, а также поэтапное снятие ограничений обсудили 4 июня на открытом заседании Оперштаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в республике под председательством Владимира Васильева.

С докладом о проблемах регионального бизнеса выступил Омбудсмен по правам предпринимателей республики. Мурад Далгатов сообщил, что в регионе осуществляют деятельность свыше 38 000 субъектов МСП. В результате пандемии пострадал каждый второй бизнесмен. Большинство предпринимателей Дагестан, по словам, задействованы в сфере продовольствия и розничной торговли.

Он также напомнил о мерах, принятых на уровне региона и страны, для поддержки пострадавшего от коронавируса бизнеса: безвозмездные выплаты в размере МРОТ на каждого сотрудника; беспроцентные кредиты на выплату заработной платы; списание налогов за второй квартал 2020 года; отсрочка и рассрочка налогов; продление сроков сдачи отчетности; наложение моратория на осуществление проверок.

Как отметил Далгатов, бизнес благосклонно отнесся к принятому по инициативе главы пакету законов для снижения налоговой нагрузки. Коснулся он также и нерешенных вопросов, работа по которым должна быть продолжена. Он рассказал о сложностях с передвижением в условиях ограничений. За период введения ограничения передвижения к Омбудсмену обратилось более тысячи бизнесменов с вопросами о получении помощи в виде субсидий, кредитов и тд.

Как доложил выступивший на заседании руководитель Ассоциации «Бизнес-сообщество Махачкалы», крупные организации выдержали этот период и сохранили рабочие места. Сложнее, по словам Абдулы Пахрудинова, представителям среднего и малого бизнеса. Он попросил республиканское руководство обратить внимание на общепиты и озвучил желание представителей бизнеса открыть в теплую погоду хотя бы летние кафе.

Во время заседания слово было предоставлено предпринимателям, а также представителям контрольно-надзорных органов.