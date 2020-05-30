Владимир Васильев обсудил с врачами вопросы здравоохранения

29 мая Глава Дагестана поговорил по ВКС с приехавшей из Москвы в Дагестан бригадой врачей и медицинскими работниками махачкалинской горбольницы №1.

Анна Федермессер, руководитель Фонда «Вера», положительно отозвалась о коллективе ГКБ, отметив отсутствие страха и профессионализм, перевешивающий личные потребности.

Врач ГКБ №1 Саида Гаджиева сообщила о том, что с 15 апреля бригады врачей работают в ритме и 44 дня отсутствовали дома, однако все понимают, что они нужны на работе.

О высоком профессионализме дагестанских врачей рассказали и их коллеги, приехавшие из Москвы.

Васильев заявил, что подобные совещания будут проводиться периодически, чтобы получать сведения о ходе решения существующих в здравоохранении проблем.

Васильев сказал, что врачами запущена цепочка человеческого отношения друг к другу, и поблагодарил их за это.

На совещании озвучили актуальные вопросы, которые Глава региона обещал взять под личный контроль.