Владимир Васильев обсудил с муфтием Дагестана совместные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе

Сегодня, 28 марта, Владимир Васильев провел встречу с муфтием республики Ахмадом Афанди Абдулаевым. Темой встречи стало предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

На данный момент в регионе один человек с подтвержденным диагнозом, семнадцать человек ждут результатов анализов. Из других регионов в Дагестан прибыло и обратилось за лечением 903 человека, которые предупреждены об ограничении контактов и находятся под контролем врачей.

Глава региона сказал, что при всем уважении к старшему поколению необходимо ограничить контакты с ними ради их же безопасности и в выходные дни нужно сидеть дома, а не навещать родных. Васильев добавил, что эти меры принимаются из соображений безопасности. Он также выразил надежду на то, что сложности будут преодолены благодаря слаженной работе и сознательности граждан.

Шейх Ахмад Афанди Абдулаев отметил, что соблюдения правил гигиены является требованием ислама и что в сегодняшней обстановке необходимо ограничить похороны присутствием самых близких. Однако, Абдулаев назвал обязанностью мусульманина прийти на пятничную молитву, поэтому необходимо продумать, как минимизировать контакты.