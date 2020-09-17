Владимир Васильев обсудил достаточность ограничительных мер в связи с COVID-19

16 сентября Глава Дагестана Владимир Васильев провел заседание Оперативного штаба республики по COVID-19 в режиме ВКС.

Руководитель субъекта подчеркнул необходимость серьезного отношения к санитарно-эпидемиологическим предписаниям и постоянного мониторинга ситуации. Особенно это касается учреждений сферы образования.

На совещании доклад по ситуации с коронавирусной инфекцией представил главный санитарный врач республики Николай Павлов. Руководитель регионального Роспотребнадзора указал на необходимость неукоснительного соблюдения всех предписаний ведомства по недопущению распространения ковид.

Николай Павлов выделил как основной источник роста числа инфицирования возросшую миграцию населения и массовые мероприятия. В рамках совещания был озвучен ряд мер в отношении банкетных залов, соблюдение которых позволит нивелировать угрозу инфицирования.

Комментируя эту тему, Артем Здунов внес идею о создании организации владельцев банкетных залов для взаимопомощи и контроля.

В рамках заседания обсуждалось наличие и производство в республике средств индивидуальной защиты, дезинфекторов и медицинской мебели.

По словам руководителя Минпромторга РД Батыра Эмеева в регионе налажено производство всех необходимых СИЗ, антисептиков, медицинского инвентаря. Например, только масок и бахил в сутки производится по тридцать тысяч единиц. Есть возможности в случае необходимости трехкратного увеличения данных показателей.

В завершение Владимир Васильев отметил, что введения дополнительных ограничительных мер в регионе не будет, однако ситуация должна находиться под постоянным контролем.