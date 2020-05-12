Владимир Васильев обратился к жителям республики

11 мая после завершения совещания под руководством Президента РФ, проведенного в режиме ВКС. Глава Дагестана выступил с обращением к дагестанцам.

Владимир Васильев озвучил главную задачу, прозвучавшую на совещании с Президентом страны: сохранение здоровья и безопасности людей и уже потом экономика. Он отметил, что в республике благодаря соблюдению правил безопасности достигнуты определенные успехи. Однако в целом ситуация продолжает оставаться тяжелой.

Как сообщил Васильев, сегодня, в три часа, будет дан более развернутый ответ. Глава РД заявил, что будут даны ответы на вопросы общества, которые руководство слышит.

Владимир Васильев рассказал о прошедшем совещании оперативного штаба с присутствием руководителей муниципалитетов и врачей, на котором руководитель Роспотребнадзора сообщил, что из-за высоких рисков ухудшения ситуации нет возможности отменить режим.

Глава Дагестана попросил отнестись с пониманием к введенным ограничениям и соблюдать режим безопасности. Он также поблагодарил всех, кто соблюдает правила безопасности, отметив что им следует большинство дагестанцев.

Как отметил Васильев, исходя их ситуации, режим будет постепенно ослабляться.