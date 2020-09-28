Владимир Васильев о деятельности сотрудников Счетной палаты: «Ваше призвание – сберечь деньги народа»

Снижение объемов ОНС стало ключевой темой Всероссийского совещания руководителей контрольно-счетных органов субъектов РФ. На мероприятии, которое состоялось 28 сентября Национальной библиотеке им. Р.Гамзатова в Махачкале, присутствовал и Владимир Васильев.

Глава Дагестана отметил важнейшую роль Счетной палаты в сохранении денег народа для граждан, а также в содействии в борьбе с коррупцией. В республике аудиторы Счетной палаты оказали большую помощь в решении проблемы с «недостроями».

По словам руководителя субъекта, на данный момент в республике числится свыше тысячи трехсот ОНС на общую сумму в сорок один миллиард рублей. Среди объемов незавершенного строительства Дагестан в списке регионов занимает второе место.