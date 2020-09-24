Владимир Васильев: «Нельзя допустить самоуправство, это возврат в прошлое»

Владимир Васильев провел совещание с главами муниципалитетов и городских округов доя обсуждения земельного конфликта в поселке Красноармейское.

Владимир Васильев сказал, что самоуправство не допустимо. Это возврат в прошлое. Спор возник за право собственности товарищества «Аграрник». Одна сторона оказалась недовольна решением суда и перешла в открытую драку. В результате пострадали сотрудники полиции и участники потасовки.

Зачинщиков беспорядков привлекут к уголовной и административной ответственности. Владимир Васильев призвал глав районов и городов следить за тем, чтобы не допустить на своих территориях земельных конфликтов.