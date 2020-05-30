Владимир Васильев: «Наша задача – сохранить здоровье врачей как основную возможность помочь нашему населению»

29 мая состоялось заседание Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, предметом обсуждения на котором стала эпидемиологическая ситуация в Дагестане. В режиме ВКС в заседании приняли участие члены регионального Правительства, руководители госорганов, главы муниципалитетов и главврачи.

Владимир Васильев напомнил о дополнительной работе, начатой в регионе по поручению главы государства. Минздрав, Минобороны, МЧС и Роспотребнадзор реализуют поручения Президента. Он заявил, что необходимо им помочь, особенно в местах развертывания госпиталей, отметив, что руководство муниципалитетов ответственно за все, что происходит в пределах их территорий в части реализации мер по борьбе с коронавирусом.

Васильев рассказал о том, как общался с врачом, которая не была дома 40 дней, и поручил во всех муниципалитетах обратить внимание на семьи врачей и выяснить, нуждаются ли они в чем-либо. Кроме того, он призвал создать условия для врачей, касающиеся их размещения и питания. Глава РД сообщил о высокой оценке работы врачей со стороны московских коллег и призвал беречь их.

«Наша задача – сохранить здоровье врачей как основную возможность помочь нашему населению. Это ключевая ценность», – сообщил глава региона.

Руководитель республики констатировал увеличение числа лабораторных исследований – более трех тысяч исследований в сутки, свыше 30 млн. рублей выделено на лекарственное обеспечение тех, кто болеет легкой формой коронавируса и будет лечиться дома.

При этом Васильев отметил, что пока республика не достигла показателей, необходимых для смягчения ограничительных мер.

О государственных мерах поддержки бизнеса рассказал Премьер Артем Здунов. Он заявил, что приняты федеральные и региональные распоряжения, в которых указаны предприятия, которые могут работать, а организации, реализующие товары первой необходимости, давно действуют без ограничений.

Было также заявлено, что 28 000 представителей бизнеса имеют право работать, однако всего лишь 12 000 подали заявки, бизнес плохо реагирует на меры государственной поддержки. Здунов поручил главам муниципалитетов информировать предпринимателей об антикризисных мерах для активизации заявочного процесса.

Владимир Васильев отметил значимость развития экономики и призвал глав работать по этой линии.