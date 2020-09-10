Владимир Васильев: Надо не просто решать вопросы, а делать это, советуясь с людьми

Владимир Васильев провел заседание Совета по развитию градостроительства. Речь шла о разработке градостроительных документов.

Владимир Васильев подчеркнул необходимость развития инфраструктуры, в том числе и инженерной. Изначально инфраструктура Махачкалы была рассчитана на 300 тысяч человек. Сегодня город вырос до миллиона и существующие сети не справляются с нагрузкой.

В этой связи Васильев призвал решать вопросы, советуясь с людьми, в том числе и при строительстве новых объектов.

Сегодня в республике проводится активная работа по благоустройству общественных пространств. Комфортные условия появляются даже в самых отдаленных селах.