Владимир Васильев: «Мы великий народ, раз у нас есть такая молодёжь»

10 сентября чествовали волонтёров-медиков, боровшихся с коронавирусом. В мероприятии, которое прошло на центральной площади республиканской столицы, участвовал Владимир Васильев.

Сто сорок восемь волонтеров получили велосипеды и благодарственные письма от мэра столицы. Подчеркивая заслуги волонтеров, Глава региона отметил, что общество, в котором много таких людей, становится богаче. Он заявил, что с людьми, которые видят, кому нужна помощь, и которые идут в «красную зону», хочется жить будучи в любом возрасте.

Владимир Васильев сказал: «Мы великий народ, раз у нас есть такая молодёжь». Глава поблагодарил родных волонтеров за то, что они их вырастили. Он также сообщил, что волонтерский корпус республики включает свыше двадцати тысяч людей. В период пандемии волонтеры обеспечили нуждающихся ста тысячами продуктовых наборов.

Со словами благодарности выступил и Салман Дадаев, отметивший заслуги волонтеров в сложное время. Он сообщил, что вручаемые подарки – самое малое, чем можно отблагодарить за совершенный поступок, что благодарность за все сделанное безмерна.

От имени волонтеров главу республики и градоначальника поблагодарила Карина Бамматмурзаева, волонтер акции «МыВместе».

Затем мероприятие продолжилось концертной программой.