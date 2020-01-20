Владимир Васильев: «Мы работаем для людей, конкретно улучшая жизнь каждого»

Владимир Васильев обсудил с представителями СМИ Послание Президента ФС РФ. Встреча со СМИ прошла 18 января в формате «вопрос-ответ».

Редактор «Махачкалинских известий» Шуана Магомедова отметила резонанс в соцсетях по поводу возможности получения материнского капитала на первенца, озвученной в Послании, и поинтересовалась мнением Главы по этому поводу.

Васильев привел статистику за прошлый год: всего в республике родилось 46 тысяч детей, из которых 13 тысяч первенцы. Глава сообщил, что для него это повод для радости, так как для жителей республики придут деньги, и власти уже заложили в бюджет средства на социальные расходы в большем объеме, чем в прошлом году.

На прозвучавший вопрос об инициативе Президента усилить роль глав регионов при принятии решений федерального уровня Васильев ответил, что глава государства давно практикует в деятельности такой подход: в Госсовете принимают участие представители общественности, политические деятели, эксперты.

Директора РИА «Дагестан» Магомеда Магомедова интересовала реализация в республике компенсации 2/3 инвестиционного налогового вычета бизнесу, о котором говорилось в Послании. На вопрос ответил Артем Здунов, который заявил, что власти работают над этим. Он отметил, что предприятия, исправно платящие налоги, занимающиеся приоритетными направлениями и создающие рабочие места будут поддержаны. По словам Премьера, возврат осуществленный из бюджета республики предпринимателю, возвращается из федерального в региональный бюджет.

Как отметил Здунов, пока в проекте закона такая мера поддержки распространяется на обрабатывающие производства, но окончательное решение будет принято после обсуждения с парламентом республики и общественностью, возможно расширение категорий получателей инвестиционного налогового вычета.

На встрече не обошли вниманием и вопрос демографии. Наталья Качалаева, руководитель сетевого издания «Салатавия», затронула проблему обеспечения местами в дошкольных учреждениях. Артём Здунов сообщил, что в рамках программы «Демография» в текущем году будут сданы 20 детских садов и 37 яслей.

На вопрос о мерах по обеспечению дорогостоящими лекарствами, Васильев заявил, что на эти цели бюджет республики выделил 1 млрд рублей, что в шесть раз превышает средства, выделенные в 2017 году. На обеспечение дорогостоящими лекарствами, по словам Главы, идут налоги. Васильев заявил о необходимости собрать налоги в полном объеме, чтобы изменить положение по многим направлениям.

Владимир Васильев прокомментировал тезис Послания о расширении полномочий парламента. Усиление роли Государственной Думы Глава считает признаком стабильности. В комиссию по разработке предложений включен спикер Народного Собрания РД. По словам Главы Дагестана, не все регионы удостоились такой чести.

Обсуждая назначение на пост Премьер-министра РФ Михаила Мишустина, Васильев напомнил об увеличении налоговых поступлений на 20% благодаря сотрудничеству УФНС России по РД и республиканской власти. Как указал руководитель региона, это назначение является примером эффективной работы, которая была замечена.

Кроме прочего на встрече прозвучали предложения об организации регулярных встреч СМИ с главами муниципалитетов.

«У нас гигантский потенциал, когда мы работаем для людей, конкретно улучшая жизнь каждого, кто живет в Дагестане», — заключил Владимир Васильев.