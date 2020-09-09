Владимир Васильев: Люди готовы платить транспортный налог, если видят, что эти средства идут по назначению

Владимир Васильев провел совещание в режиме ВКС для обсуждения собираемости налогов.

В частности, речь шла о транспортном налоге. Теперь в Дагестане работает новшество: должников выявляют прямо на дороге. Для этого закуплены автомобили для рейдов, где установлены платежные терминалы.

Налоговая служба предлагает наладить взаимодействие между структурами для выявления должников по транспортному налогу.

Владимир Васильев предложил создавать условия для того, чтобы люди добровольно платили налог, тем более, что люди готовы выполнять свои обязанности, если видят, что на собранное государство обустраивает дороги и социальные объекты.