Владимир Васильев: «Когда нужно с Дагестаном вся страна, а когда нужно — Дагестан за всю страну»

14 июня во время встречи Владимира Васильева c преподавателями и студентами ДГМА обсудили подготовку востребованных медицинских специалистов. На встрече также был главврач «Коммунарки» Денис Проценко.

Ректор вуза Сулейман Маммаев рассказал, что ДГМА почти 90 лет готовит специалистов и нацелен на практикоориентированное обучение.

Владимир Васильев высказал слова уважения в адрес врачей и отметил, что федеральные специалисты приехали в регион, чтобы поделиться с дагестанскими врачами опытом.

По словам Дениса Проценко, который совмещает работу врача с преподавательской деятельностью, невозможно стать профессионалом без эмпатии и сопереживания больному. Он сообщил, что «Коммунарка» была перепрофилирована в числе первых и за все время работы накоплен значительный опыт.

Во время встречи студент смогли задать вопросы и получить на них исчерпывающие ответы.

Далее Владимир Васильев подвел итоги встречи и сообщил, что в республике ситуация выровнялась.

«Если ты делаешь добро людям, то Всевышний тебе помогает. Я смотрю на людей, которые делают добро людям, и чаще всего вижу, что так и происходит. Мы победим не только эту волну, мы победим любую болезнь, потому что, когда нужно, с Дагестаном вся страна, а когда нужно, — Дагестан за всю страну», — заключил Глава РД.