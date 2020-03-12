Владимир Васильев и Юрий Чайка обсудили развитие Дагестана

Владимир Васильев обсудил с Юрием Чайкой вопросы социально-экономического развития республики. Полпред в СКФО приехал в Дагестан накануне в рамках рабочей поездки по республикам округа.

Участники встречи отметили снижающуюся дотационность региона. Это стало возможным благодаря росту собираемости налогов. Увеличиваются показатели и в сельском хозяйстве: больше стали производить мяса, фруктов и овощей.

В реализации национальных проектов Дагестан пошел дальше, разработав собственно республиканские приоритетные проекты «Мой Дагестан».

Юрий Чайка обратил внимание и на общественно-политическое развитие республики.