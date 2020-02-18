Владимир Васильев и Сергей Кравцов обсудили перспективы образования

Кравцов отметил, что Дагестан делает многое для развития образования в республике. Глава минпросвещения поблагодарил Владимира Васильева за это.

Главное достижение, по мнению федерального министра, — это ликвидация трехсменки и замена старого парка школьных автобусов. Республика закупила 100 новых автобусов за счет собранных налогов. Кроме того, школы республики теперь полностью оснащены учебниками.

Кравцов выразил уверенность, что ЕГЭ в Дагестане пройдет тоже на должном уровне. Педагоги ищут новые подходы для работы с отстающими учениками.

Владимир Васильев сообщил о нехватке земель для строительства школ в горах. Сергей Кравцов обещал помочь в рамках своих полномочий.