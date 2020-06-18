Владимир Васильев и министр внутренних дел РД Абдурашид Магомедов посетили в больнице пострадавшего в ходе беспорядков сотрудника полиции

В рамках визита в Магарамкентский район 16 июня Владимир Васильев посетил в больнице сотрудника правоохранительных служб Руслана Рамалданова, который пострадал в беспорядках 15 июня.

Тогда в палаточном лагере у посёлка Куллар несколько сотен граждан Азербайджана проявили недовольство и атаковали сотрудников полиции. В ходе беспорядков пострадало шесть сотрудников полиции.

Пять проходят лечение амбулаторно, одному сотруднику понадобилась госпитализация. Вместе с руководителем субъекта здесь присутствовал руководитель МВД РД Абдурашид Магомедов, который отметил координированность сотрудников в сложной ситуации