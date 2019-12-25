Политика

Владимир Васильев и Максим Орешкин осмотрели новую автомобильную дорогу «Куллар-Яруквалар»

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24 декабря Глава РД Владимир Васильев, руководитель Минэкономики РФ Максим Орешкин и вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев осмотрели открытую 19 декабря в МО «Магарамкентский район» автотрассу «Куллар-Яруквалар».

Дорога обеспечит выход федеральной трассы «Кавказ» к населенному пункту Ходжаказмаляр, входящему в международный маршрут.

На дорожном участке работы были начаты в 2015 году. Дорога сократит расстояние до пограничных автомобильных пунктов пропуска «Тагиркент» и «Ново-Филя» на двадцать один километр.

Со строительством новой дороги появился маршрут, обеспечивающий связь северного Дагестана, Махачкалы и Дербента с населенными пунктами, расположенными южнее Самура.

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