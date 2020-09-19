Экономика

Владимир Васильев: Для прозрачно работающего бизнеса властью созданы все условия

Оставить комментарий

Владимир Васильев встретился с представителями обувного бизнеса. На встрече он заявил: «Мы с людьми не на словах, а на деле», имея в виду, что власть будет поддерживать честно работающих предпринимателей.

Владимир Васильев отметил, что в Дагестане в 5 раз выросло количество зарегистрированных безработных: плюс 100 тысяч за короткое время. Это связывают и с тем, что выросли пособия по безработице и во время пандемии государство помогало безработным.

Но Глава республики отметил и рост числа вакансий. Только для выполнения сезонных работ республике нужны больше 12 тысяч рабочих.

Многие отказываются работать, потому что нет честных трудовых отношений, предприятия находятся в тени.
Поэтому бизнесу надо работать честно, платя налоги.

По информации Министерства промышленности, с начала года в Дагестане выпущено до 912 тысяч пар обуви. За такое же время в 2019 году — 350 тысяч пар. Рост производства — в 2,6 раза.

До конца года регион планирует выйти на 1,5 млн пар. Это больше, чем выпускает крупнейший производитель в Ростове.

Также читают:

Кавхабурис йина ая ваз суалар арайил акьас
Объем добычи рыбы в Дагестане вырос в 1,7 раза с н...
Осман Хасбулатов: "Повышение доходов и заработной ...
ЖКХ: вопрос-ответ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *