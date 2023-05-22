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Владимир Путин высоко оценил выполнение представителями Северного Кавказа воинского долга в ходе СВО

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Об этом рассказал Сергей Меликов на заседании Республиканской призывной комиссии и рабочей группы, ответственной за организацию отбора на контрактную службу.

«На прошлой неделе в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям глава государства высоко оценил выполнение представителями Северного Кавказа воинского долга в ходе СВО. Он обратил внимание на тщетность любых попыток наших врагов внести раздор в большую семью народов России, людей всех национальностей и конфессий. Так в нашей стране сложилось веками: чем сложнее времена, тем мощнее наше единство и консолидация в защите своего Отечества», – сказал глава республики.

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