Владимир Путин всегда относится с пониманием к Республике Дагестан

Дагестан самый южный регион России и поэтому президент Владимир Владимирович Путин всегда с особым вниманием относился к нашей республике.

Впервые Дагестан он посетил в самый сложный период для нашего региона в 1999 году, когда боевики, под руководством Шамиля Басаева вторглись на территорию Дагестана. Главнокомандующий встретился с ополченцами оказавшими сопротивление бандформированиям. Его речь надолго осталась в памяти народа: «Очень хочется выпить за память тех, кто погиб, за здоровье раненых, пожелать счастье присутствующим. Но у нас впереди много проблем и большие задачи. Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Если мы это сделаем получается, тот кто погиб, сделал это напрасно. Мы обязательно выпьем за них , обязательно! Но пить будем потом! Владимир Владимирович проявил себя в Дагестане, как талантливый организатор и сильный политик и именно под его руководством дагестанцы разгромили врага.

В свой очередной приезд в 2000 году президент в Махачкале наградил семьи военнослужащих-дагестанцев, погибших в ходе боевых действий на территории Чеченской республики.

В 2005 году посетив Дагестан, Владимир Владимирович Путин затронул вопросы об охране государственной границы и борьбы с организованной преступностью и терроризмом на Юге России. Только благодаря неустанному контролю Владимира Владимировича удалось побороть эту «заразу».

В 2018 году президент посетил Дагестан, где он встретился с общественностью республики, с целью услышать мнение о том какова ситуация в республике и какие меры нужно предпринять для улучшения ситуации.

Спустя 20 лет, в 2019 году В.В.Путин ещё раз посетил село Ботлих и возложил цветы к Мемориалу погибших в Великой отечественной войне, в Афганистане, в Дагестане в 1999 году. Владимир Владимирович никогда не скрывал своего особого отношения к Дагестану, где всегда очень тепло и по дагестанский его встречали. Немало положительных изменений произошли в нашей республике за время работы В.В.Путина. Наша республика совершила большой скачок в сфере туризма, экономического развития и конечно же импортозамещения. Количество безработных стало втрое меньше, малый бизнес получил немалую поддержку. В тяжёлые времена президент не раз оказывал поддержку республики. А сейчас наша очередь оказать поддержку нашей стране, республике и президенту!