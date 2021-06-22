Владимир Путин: У «Единой России» ключевая роль в реализации Послания Президента

Она должна быстро решать волнующие граждан вопросы, считает глава государства. Партия должна брать на себя ответственность и вести за собой, действовать энергично и настойчиво, заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на XX Съезде «Единой России». По его словам, у партии ключевая роль при консолидации вокруг общенациональной повестки.

«Стратегические цели и планы обозначены в указах и конкретизированы в Послании Президента Федеральному Собранию. В их реализации принимают участие все парламентские партии, общественные организации, структуры гражданского общества. И такая консолидация вокруг общенациональной повестки — наше важнейшее достояние. Но «Единой России», как партии большинства, принадлежит здесь ключевая роль», — сказал Президент.

Владимир Путин подчеркнул, что «Единая Россия» всегда стремилась строить работу, опираясь на механизмы обратной связи.

«Это чрезвычайно важная составляющая любой политической работы. И потому уверен, что предложения и наказы, прозвучавшие в ходе регулярных встреч с гражданами в рамках предварительного голосования и в рамках масштабного социального онлайн-форума, проведенного в декабре прошлого года, обязательно найдут отражение в вашей предвыборной Программе. А также станут для нее основой и будут реализованы на практике», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил серьезное обновление списка кандидатов: половина — совершенно новые люди.

Определена федеральная пятёрка списка Партии, куда вошли люди из разных актуальных сред.

В списке: Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелева, Анна Кузнецова.