Владимир Путин: «Только единство делает нас сильными и непобедимыми»

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске заявил, что важнейшей основой консолидации российского народа является его многонациональность и многоконфессиональность: «Мы видим, какое агрессивное внешнее давление сейчас оказывается на Россию, на всё наше общество. Против нас направлен практически весь арсенал: экономический, военный, политический, информационный, развёрнута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются также, как и попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны. Наши противники решили, что многонациональность России – это и есть её уязвимое место, и делают всё, чтобы нас разобщить. Доброе, искреннее отношение народов России друг к другу формировалось на протяжении многих веков, постепенно, в течение тысячи лет складывалась российская семья народов. Наши предки из поколения в поколение вместе трудились на благо общей большой Родины, разнообразием своих языков, традиций преумножали духовное наследие единого государства, формировали его уникальную многонациональную многоконфессиональную культуру. Наша держава созидалась вокруг ценностей многонациональной гармонии. Это важнейшая основа нашей консолидации, которая только лишь крепнет перед лицом внешней агрессии и угроз. А наши противники, о которых я упомянул, люди с неоколониальным мышлением – недоумки на самом деле – не понимают, что именно это разнообразие делает нас сильнее. Не случайно в ряды участников специальной военной операции и волонтёров, которые обеспечивают помощь фронту в тылу, встали все – я хочу это подчеркнуть – практически все народы России. Мы вместе гордимся нашими героями, вместе поддерживаем наших военнослужащих – и словом, и делом, и это единство действий и помыслов миллионов людей, безусловно, делает нас сильнее, крепче и лучше. Простой человек понимает, что только единство делает нас сильными и непобедимыми. А это главное, потому что от этого зависит наше существование. И все, я хочу это подчеркнуть, все это чувствуют и понимают – и умом, и душой, и сердцем. Именно поэтому в сегодняшней ситуации происходит абсолютно очевидная консолидация нашего общества. Конечно, мы разные люди, и у каждого из нас есть своя любимая нами малая родина. Но единое, мощное, огромное Отечество, за которым мы чувствуем себя как за каменной стеной, у нас одно – это Россия. С её великой многообразной культурой, великой историей – и языковым многообразием и великим русским языком, который в 68-й статье Конституции Российской Федерации закреплён в качестве государственного и выполняет уникальную функцию языка межнационального общения», — сказал Владимир Путин.

Источник: Мирмол