Владимир Путин разъяснил требование работодателей прививаться

Президент РФ провел прямую линию с жителями страны, ответил на все актуальные для граждан вопросы, приоритетным среди которых оказался вопрос вакцинации и локдауна.

Так, третьеклассник поинтересовался, сможет ли он пойти в нынешнем году в школу или ему предстоит учиться дома. Президент выразил надежду, что «удаленки» скорее не будет, однако для этого требуется вакцинация большинства населения в короткие сроки.

Также прозвучал вопрос о том, может ли работодатель требовать вакцинации под угрозой увольнения. По словам Владимира Владимировича, при наличии у сотрудника медотвода тот не вправе требовать прививаться.

Сам же Владимир Владимирович Путин привился вакциной «Спутник V», которой прививаются все военнослужащие.