Политика

Владимир Путин рассказал летчицам, о предпосылках к началу операции

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5 марта 2022 года состоялась встреча Владимира Путина с женским летным составом российской авиации. В ходе беседы в неформальной обстановке президент ответил на вопросы о выборе решения начать военную операцию в Украине.

Он поделился выводами, полученными из разведданных, о планировании НАТО разместить в Украине 4 военных бригад различного характера, а также о решении Владимира Зеленского выйти из Договора нераспространения ядерного оружия в совокупности с планами вступить в НАТО и «вернуть Крым».

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