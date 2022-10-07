Владимир Путин: «Работу, которой я занимаюсь, обычной не назовешь»

31 декабря 1999 Борис Ельцин объявил об отставке и исполняющим обязанности главы государства был назначен Владимир Путин. Уже через три месяца в ходе избирательной кампании Владимир Владимирович стал Президентом России. На сегодняшний день Путин занимает посты и.о. президента и Президента России 6855 дней и подписал более двадцати шести тысяч документов. К парламенту страны Путин обращался семнадцать раз, самое длинное выступление было в 2018 году и содержало в себе почти двенадцать тысяч слов. Это лишь небольшая часть работы из президентских будней. И сам Владимир Путин комментирует свою работу так: «Работу, которой я занимаюсь, обычной не назовешь».