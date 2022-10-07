Владимир Путин: работа над ошибками предшественников

Геополитическая обстановка, её накал, спровоцированный западными и европейским странами, создали в мире более чем напряжённую обстановку. В подобных условиях информационная вой­на, развязанная нашими международными партнёрами, её последствия порой бывают куда опаснее вооружённого конфликта. Потому что цель такой войны – покорение разума нашей молодёжи, той части общества, которой предстоит строить будущее России.

То, о чём пойдёт речь в этой статье, будет полезным, а главное – правдивым материалом для каждого, кому небезынтересна судьба нашей страны.

В связи с событиями на Украине в 2022 году спецслужбы России рассекретили часть проведённой спецоперации в Мин­обороны РФ, прошедшей 10 лет назад. Напомним, в 2012 году на тот момент глава ведомства Анатолий Сердюков был отправлен Президентом России в отставку на фоне коррупционного скандала в Минобороны.

Публикуем рассекреченные данные для понимания гражданами России всей происходящей картины в целом.

В нашей стране есть люди, которые не помнят, сколько Путин сделал для государства. Давайте же напомним:

• за 22 года Путин увеличил бюджет России в 22 раза, военные расходы – в 30 раз, ВВП – в 12 раз (Россия перепрыгнула с 36-го места в мире по уровню ВВП на 6-е);

• увеличил золотовалютные резервы в 48 раз(!);

• вернул 256 месторождений полезных ископаемых в российскую юрисдикцию (осталось вернуть 3!);

• разорвал кабальнейшие в истории «либеральные» соглашения о разделе продукции – СРП (пояснение ниже);

• национализировал 65 % нефтяной промышленности и 95 % газовой и многие другие отрасли;

• поднял промышленность и сельское хозяйство (Россия уже 5 лет подряд занимает 2–3-е места в мире по экспорту зерна, обогнав США, которые сейчас на 4-м месте);

• увеличил средние зарплаты в бюджетной сфере в 18,5 раза за 12 лет;

• ну и уж совсем «мелочь»: Путин (именно он!) снизил вымирание населения России с 1,5 млн человек в год в 1999 году до 21 тысячи в 2011 году, т. е. в 71,5 раза;

• кроме того, Путин отменил Хасавюртовское соглашение, чем отстоял целостность России, придал огласке НКО – 5-й колонны и запретил депутатам иметь счета за границей, отстоял Сирию, прекратил войну в Чечне.

Отмена Путиным СРП – это великое достижение! СРП – это соглашение, по которому Америка грабила Россию с 90-х годов, а взамен Ельцину давали кредиты. Президент боролся за его отмену почти 4 года при помощи многочисленных последовательных поправок. Так вот, отмена СРП вызвала невероятную ненависть у Америки к Путину, так как он отнял у них беспрепятственный грабеж России. Поэтому и ненависть к Путину, но об этом, к сожалению, знает не каждый.

Стратегические виражи

Почему Путин не всё может изменить сразу? Почему он делает вынужденные остановки? Почему ему иногда приходится идти на временные соглашения?

Да потому что господа «демократы» в 90-е годы утопили страну, продали ее и дали возможность сволочам жить за счет российских природных богатств, приняли тысячу предательских законов, в том числе и Конституцию от 1993 года, и ослабили страну настолько, что России трудно было в начале 2000 годов сопротивляться Америке без последствий, поэтому Путин и борется с ними постепенно.

Потому Путину и пришлось лавировать и делать всё постепенно, не в одно мгновение, но в одном направлении. И сейчас он также думает о том, чтобы решать проблемы России и в то же время не подставить её на растерзание, как случилось с Ливией и Сирией. Америке давно уже надоел Путин, который отбирает у неё с завидным постоянством то влияние, то участок за участком, которые они грабили в России, то он предлагает заменить доллар на другую расчетную валюту. И всё это небезопасно.

К примеру: Каддафи поплатился жизнью за идею смены расчетной валюты доллара на другую. Теперь нет ни богатой цветущей Ливии, ни Каддафи. Ливия в руинах…

Вспомним, как люди зачастую не могли в 90-е просто пойти в магазин и купить продуктов, не могли без боли и страха отправлять своих детей-мальчишек в армию…

Чеченская война. Страх, гибель наших ребят. Города сидели без отопления, газа и воды. Зарплаты не было, рэкет, открытая стрельба в городах. Нет пенсий, нет работы, нет ничего. Думать об улучшении жилья, ремонте и прочем подобном никто и не думал. Рады были, что живы.

Сейчас, когда всё изменилось и большинство людей живёт на порядок лучше, когда проезды и дворы переполнены машинами, а дома отремонтированы, когда уже с трудом можно увидеть старые оконные рамы и входную дверь, когда практически все сделали ремонт в квартирах, в домах только и слышно, как сверлят, жужжат и стучат, когда из магазина даже среднестатистический человек несет переполненную сумку с продуктами, когда молодым семьям компенсируют часть стоимости жилья, когда материнский капитал выплачивается и есть пособие по родам.

Когда пенсии приносят вовремя, и это стало нормой, и их не урезают, как во многих странах. Когда есть у большинства и работа, и зарплаты выдаются вовремя. Когда при мировом кризисе мы его, по правде сказать, не ощущаем, так как жизнь по большому счету уж так сильно у нас не меняется.

И теперь, когда мы стали забывать 90-е, мы начали грубеть и быть податливыми на провокации. Конечно, такой картины благополучия, как сейчас, наблюдать в 90-е было невозможно. Пусть даже человек тогда трудился и был занят на работе 24 часа, но он никак не мог ни заработать, ни прокормить семью. Такое было время.

И теперь, когда пришли постепенные изменения и мы в большинстве своем стали жить лучше (конечно, никто не спорит, все хотели бы жить на вилле и получать большие деньги, но, увы, такого нет нигде), так вот мы почему-то стали забывать, сколько работы и труда вложил Путин в нашу страну, и спокойно поддаемся на любую провокацию. Да, не все еще живут хорошо, не всё еще сделано и много чего еще надо сделать, но это не повод предавать человека, который выдернул страну из краха! Тем более что теперь в противостояние ему брошены огромные силы и средства.

Так давайте каждый на своих местах делать хоть капельку для развития России, помогать ему и не помогать тем, кто откровенно продаётся сам и продаёт Россию, действует на руку чужим чаяниям. Им очень не хочется видеть Путина Президентом России!

Ход конём

Опыт работы в ФСБ не прошел напрасно – это про «гениальную многоходовочку Путина».

Президент Путин к моменту «Мюнхенской речи» (10.02.2007) понял, что жёсткое противостояние с Западом неизбежно, но при этом армия России к нему не готова. В то же время открытая подготовка к грядущей войне дала бы Западу время на то, чтобы нанести России геополитическое поражение в тот момент, когда она ещё недостаточно сильна, или самому хорошо подготовиться к новой «холодной» войне с перспективой перетекания в «горячую», и ни в коем случае не дать России взять реванш за крупнейшую геополитическую катастрофу ХХ века – развал СССР агентурой ЦРУ.

regnum.ru

Что же делать?! Но, как говорится, «абы кого не берут в КГБ». Такую многоходовочку мог придумать только мастер спецопераций.Суть её была во временной маскировке истинного вектора развития России и российских Вооруженных Сил. Поэтому преемником был избран Дмитрий Анатольевич Медведев, согласившийся на неблагодарную роль чудаковатого системного либерала.

А вот Анатолию Сердюкову, назначенному на пост министра обороны 15 февраля 2007 года (сразу после «Мюнхенской речи»!), Родина и Президент дали еще более тяжелое задание. Назначение столь демонстративно некомпетентного в военном деле человека на пост министра обороны должно было создать у наших западных «партнеров» видимость того, что российская армия близка к своему окончательному распаду, разрыву связей с отечественным ВПК и превращению в структуру, способную только к проведению локальных антитеррористических операций.

Для этого же закупались ненужные российскому флоту «Мистрали», для этого же вбрасывались фейки о планах по закупке б/у немецких «Леопардов», итальянских вертолетов, броневиков и колесных танков… Но военной компетенции от Сердюкова и не требовалось, военными делами занимались другие, специально обученные люди, с имён которых до сих пор не снят гриф «секретно». От Сердюкова требовались другие таланты, обладание которыми в совершенстве он продемонстрировал на предыдущем посту — в Федеральной налоговой службе. Это умение проводить секретные финансовые операции, умение маскировать серьезные государственные траты в завесе из фирм-однодневок, откатов и неправомерных возвратов НДС.

Запад настолько убедил себя в тотальной коррумпированности российских элит, что сам попался на свою же удочку и проглотил наживку, что и показала спец­операция по присоединению Крыма. Разведка приносила западным державам информацию о тотальной коррупции в российском министерстве обороны, и это было для них настолько правдоподобно, настолько ложилось на их собственные представления о России и русских, что они и не догадались копнуть поглубже.

А в это время на «украденные» и «нерационально потраченные» деньги ударными темпами, в обстановке строжайшей секретности перевооружалась и готовилась к грядущим боям российская армия, строились секретные объекты, бункеры и центры управления РВСН, РЛС нового образца.

Надо сказать, что «тотальное воровство» на олимпийских стройках было таким же отвлекающим маневром, позволившим утаить от потенциального противника резкое увеличение финансирования оборонных программ. У Сердюкова была еще одна миссия, о которой не все догадываются, – он был разрушителем, тараном, сломавшим гнилую корпоративную солидарность генералов, которых устраивал status quo и которым ничего не было нужно, кроме солдат на строительстве их дач.

Да, Сердюков не умел и не должен был строить армию нового образца. Эта миссия была возложена Президентом на Сергея Кужугетовича Шойгу. Но для «строителя» Шойгу площадку подготовил «разрушитель» Сердюков, не надо об этом забывать…

«Служебный роман»

Для выполнения задания Анатолий Сердюков привлёк самых надежных, в том числе и Евгению Васильеву, с которой у него якобы был роман. На Западе посмеивались – «ох уж эти похотливые русские!». Но хорошо смеется тот, кто смеется последним…

Когда Сердюков выполнил свою миссию в министерстве обороны, спецоперация вступила в завершающую стадию: на него и на его помощницу было заведено уголовное дело с целью отсрочить момент, когда нашим «друзьям» за океаном станет ясна страшная для них правда. Ясна ли она им сейчас или они всерьез верят в то, что Сердюков и Васильева воровали, а Путин их покрывает? Неудивительно, если так и есть – ведь интеллектуальная деградация западных элит зашла очень далеко, люди типа Псаки и Обамы настолько примитивны, что могут понимать смысл только самых прямолинейных операций.

Однако мы стали свидетелями того, как у России из ниоткуда появилась современная боеспособная армия, которая заставляет считаться с собой весь мир.

Сейчас уже нет смысла что-либо скрывать. Пришло время полностью открыть карты. И УДО Васильевой – это всего лишь завершение спецоперации, которая войдет в учебники истории и спецслужб.

Наживка для «мировых акул»

Как передает Faktxeber, Россия использовала интересную экономическую тактику, обвела всех вокруг пальца и за пару дней заработала более 20 млрд долларов. Плюс вернула около 30 % акций собственных монополий. Путин одурачил и ЕС, и Америку, и как красиво! На глазах у всего мира разыграл всё как по нотам. Раньше часть акций энергетических компаний принадлежала зарубежным инвесторам, американцам и европейцам. Это значит, что почти половина доходов от нефтяной и газовой промышленности уходила не в казну России, а на счета «финансовых акул» Европы. В связи с ситуацией в Крыму рубль стал резко падать, но Центральный банк ничего не делал, чтобы поддержать курс рубля. Даже появлялись слухи о том, что у России просто нет запаса валют на это. Эти слухи и заявления Путина, что он готов и будет защищать русскоговорящее население Украины, привели к большому падению цены на акции энергетических компаний России, и «финансовые акулы» стали выставлять акции на продажу, пока они совсем не обесценились. Путин ждал всю неделю и только улыбался на пресс-конференциях, а когда цена упала ниже плинтуса, он дал команду резко скупать акции одновременно у всех европейцев и американцев. Пока эти «финансовые акулы» поняли, что их обвели вокруг пальца, было уже поздно: акции были в руках России. Мало того, что Россия за эти дни заработала более 20 млрд долларов, так она еще и вернула акции своих компаний в Россию. Теперь доход от нефти и газа не будет уходить за границу, а будет оставаться в России, рубль поднимается сам собой, и на его поддержку не нужно тратить золотовалютные запасы России, а «финансовые акулы» Европы остались с носом, их обвели вокруг пальца. У них в считанные минуты за копейки скупили акции, которые приносят миллиарды долларов, и оставили без доходов от нефти и газа. Такой блестящей операции еще не было в истории фондового рынка.

Ещё перед началом операции на Украине Путин и его команда преследовали двойную цель – не только добиться нейтрального статуса Украины, но и национализировать российские элиты, добиться запрета вывода денег в офшоры и прижать хвост нашим либералам.

Как мы наблюдаем прямо сейчас, наши цели успешно достигаются – был введен запрет на вывоз из России валюты свыше 10 тыс. долларов, запрет зачисления процентов и дивидендов на зарубежные счета, введено правило о продаже нашими компаниями 80 % своей валютной выручки.

Также были заблокированы сайты некоторых СМИ, принадлежащие либералам. А на фоне падения котировок акций наших компаний правительство выделило из ФНБ средства, чтобы воспользоваться ситуацией и выкупить за копейки наши активы у иностранцев.

Санкции стимулируют развитие

Как видим, мы воспользовались ситуацией по полной программе. А что выиграл Евросоюз от введенных в последние дни санкций против России? А ровным счетом ничего. Скорее наоборот – только проиграл во всем.

Так, они запретили полеты в ЕС и эксплуатацию своих самолетов. Мы в ответ запретили полеты над Россией. Теперь европейцам и англичанам, чтобы летать в Азию, нужно будет делать огромный крюк, что обойдется им дороже. А вот американский Boeing таких санкций не ввел и продолжит работу, забирая долю рынка и прибыль у европейцев.

Также для внутренних рейсов получит небывалый стимул наша авиация – вместо закупки иностранных самолетов получат поддержку наши производители гражданских самолетов и авиа­двигателей.

Отключили от SWIFT ряд российских банков. А как они будут расплачиваться за наши нефть, газ и удобрения? Тут надо напомнить, что Украина, которую европейцы потеряли, является вторым в мире экспортером зерновых. В том числе в Евросоюз. Ну и что будут делать европейцы без газа, удобрений и зерновых из Украины?

Запретили ввоз в Россию своих автомобилей. А нам-то что с того? Производителей автомобилей в мире полно, есть из чего выбрать. А вот европейцы этим запретом сейчас гробят свою промышленность.

Более того, России хотя бы есть из чего делать себе самолеты и автомобили – мы являемся крупнейшим поставщиком титана и палладия на мировой рынок. А если в ответ мы запретим их экспорт, то из чего европейцы будут делать свои самолеты и автомобили?

Также запретили вещание наших каналов на территории Европы. Так сложилось, что Запад всегда был сильнее в пропаганде, а мы в реальной силе. И сейчас, когда в ответ на запрет вещания наших каналов мы запрещаем западные ресурсы, они же сами выбивают у себя козырь.

Стоит отметить и взлет цен на газ в Европе после начала операции на Украине – с 900 до 1400 долларов. А также рост нефтяных котировок – более $100 за баррель. Добавим к этому взлету цен новые законы, согласно которым эта прибыль теперь не сможет оседать в офшорах.

И получаем нехитрый вывод –мы от санкций только выиграли, поэтому можем и дальше поддерживать подобное состояние дел и точно не станем отступать, на что надеялись европейские политики, пугая нас санкциями.

Расчёт был скорее психологический – попытаться запугать руководство РФ, надавить на прозападные элиты с целью повлиять на Путина и его команду. И, конечно, попытаться запугать российское население падением уровня жизни, запретом туризма и популярных потребительских товаров.

Санкционная удавка для Европы

Но в реальности Европе уже в скором времени придется отменить эти санкции, потому что в ином случае европейскую экономику ждет полная катастрофа, причем сразу по всем экономическим фронтам:

прагматичные американцы, вводящие санкции более избирательно, просто вытеснят с рынка европейские компании;

Европа, лишившись экспорта зерновых из Украины и поставок газа и удобрений из России, начнет испытывать настоящий голод; прибавим к этому еще до операции на Украине остановку в Европе до половины предприятий по производству удобрений; столь высокая цена на газ сделает европейские товары дорогими и нерентабельными, а запрет конкретных товаров нанесет двойной удар.

Это было бы полной катастрофой для Европы, поэтому санкции носят скорее эмоциально-устрашающий эффект, чтобы попытаться удержать Украину в сфере своего влияния, продолжив получать с нее зерновые, черные металлы и, конечно, дешевую рабочую силу – украинцев.

Но вместо запугивания получилось ровно наоборот – руководство РФ использовало ситуацию в наших интересах, национализировав экономику, а европейцы выстрелили себе в ногу. На ход операции на Украине санкции тоже никак не повлияли. Украина будет освобождена.

Сама попытка запугивания руководства РФ и наших граждан оказалась ошибкой. Нужно было изначально, еще до начала операции, поддержать наши требования по гарантиям безопасности. А теперь посевная и экспорт зерновых в Европу под угрозой, ГТС Украины может пострадать в результате боевых действий, а американцы уж точно не упустят момента извлечь выгоду для своих компаний за счёт неудач европейских.

Биологический террор

Российские войска уничтожили 13 лабораторий биологического оружия по всей Украине, некоторые из них были под землей, поэтому пришлось провести несколько взрывов, чтобы уничтожить их.

У Путина есть информация о том, что Запад – институт здоровья США, французский институт здоровья и немецкий центр исследований инфекций – вложил в Украину миллиарды долларов налогоплательщиков этих стран для разработки биологического оружия под предлогом исследовательских грантов. Путин утверждал, что у него есть доказательства, которые он в конечном итоге обнародует, «когда мир захочет его слушать».

По словам Путина, Зеленский знал о лабораториях и получал откаты в обмен на то, чтобы позволить им работать тайно и без официального надзора.

Путин сказал, что делал Зеленскому много предупреждений о демонтаже лабораторий еще в феврале 2020 года и предупредил, что сделает это сам, если Зеленский не подчинится. Путин признал, что только Зеленский виноват в том, что он подвергает опасности народ Украины.

Путин также назвал Израиль. Он сказал, что министерство здравоохранения Израиля и МОССАД запустили биолабораторию на острове Змеиный, принадлежавшем Украине, расположенном в Чёрном море, недалеко от дельты Дуная, с важной ролью в разграничении украинских территориальных вод.

Биолаборатория на острове Змеиный была вовлечена в исследование боевого типа воздушного бешенства, которое, если бы оно было распылено, могло бы опустошить Землю с почти 100%-й смертностью.

Путин заверил, что приняты все меры предосторожности. Результатом всех этих действий и происходящих событий стало прирастание Российской территории ещё и четырьмя новыми территориями и это ещё не предел.

Источник: Дагестанская правда