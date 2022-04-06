Владимир Путин провёл совещание по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса

Глава государства начал с разговора о ситуации в ключевых отраслях экономики. Они посвящены мерам, призванным обеспечить уверенную работу предприятий, надёжное снабжение нашего внутреннего рынка, причём как в текущих условиях, так и с расчётом на долгосрочную перспективу.

По мнению президента, ситуация в последние недели только усугубляется. На фоне минимальных запасов продовольствия в мире вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство удобрений на Западе падает из-за высоких цен на природный газ, что является тоже результатом их деятельности на самом деле – наших партнёров на Западе.

«Повторю, ситуация здесь, в энергетической сфере, ухудшается в результате нерыночных, грубых мер, в том числе административного давления на нашу компанию «Газпром» в некоторых европейских странах. Мы наблюдаем очередную попытку наших партнёров переложить свои собственные ошибки в сфере экономики, энергетики на Россию и решать возникающие в этой связи вопросы и проблемы опять за наш счёт. Более того, слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации некоторых наших активов. Ну, так мы далеко зайдём. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», — подчеркнул президент России.

Владимир Путин подчеркнул, что в нынешних условиях дефицит удобрений, скажем, на глобальном рынке неизбежен. Не все страны смогут приобрести необходимый объём удобрений на текущий сезон, а значит, снизится и урожайность.

При этом президент отметил важность того момента, когда развитые государства через механизм финансовой эмиссии будут стараться перекупить, перетянуть на себя потоки продовольствия. Тем самым, безусловно, они неизбежно обострят дефицит продуктов питания в беднейших регионах мира, подстегнут новые волны миграции и в целом загонят мировые цены на продукты питания ещё выше.

«Подобный сценарий более чем реален, и нам – нам с вами здесь, в России, – нужно быть к нему готовыми. Это означает, что необходимо минимизировать негативные внешние эффекты для наших граждан, увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания, включая рыбную продукцию. Это ключевая задача на текущий год. При этом стратегически важно сокращать зависимость отечественного АПК и рыбной отрасли от импортных закупок, причём по всей цепочке, что называется, от поля до прилавка», — отметил глава государства.

Владимир Путин предложил следующее:

Первое. Безусловно, важно обеспечить стабильную работу предприятий АПК в текущем году. В этой связи поддерживаю предложение Правительства выделить из федерального бюджета дополнительно не менее 153 миллиардов рублей (как внутри разобраться с этим – пожалуйста, подумайте, доложите, я готов поддержать) и направить, конечно, эти средства прежде всего на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты для отрасли.

Второе. Системная задача – это надёжное снабжение наших сельхозпроизводителей удобрениями. Здесь нужно очень внимательно Минпромторгу смотреть, конечно, всему Правительству за этой ситуацией. Потребности наших аграриев должны быть в приоритете, на первом месте. Но всё-таки предлагаю оставить сейчас действующий режим через договоры. А там, насколько я помню, три составляющих: регионы, производители, сельхозпроизводители. Пока не будем переходить к лицензированию экспорта. Прошу это иметь в виду. Это не значит, что мы точку поставили навсегда. Нет. Давайте ещё подумаем, но пока ничего менять не будем.

Третье. Как уже сказал, важно снижать импортную составляющую в производстве отечественной сельхозпродукции. Одно из главных направлений здесь – это семеноводство, разработка и внедрение достижений российской селекции, в том числе в сфере животноводства и птицеводства. В этом году выделим дополнительно не менее пяти миллиардов рублей на поддержку семеноводческих и селекционных центров.

Четвёртое. Необходимо существенно увеличить собственное, отечественное производство сельхозтехники, пищевого оборудования и компонентов, строительство рыбопромысловых судов. Мы сегодня об этом почти не говорили, но это очень важное направление. Причём сделать это нужно не затягивая, а быстрым, динамичным темпом. Подходы к решению этого вопроса мы будем обсуждать в ближайшее время. Прошу Правительство систематизировать предложения и предусмотреть необходимый объём финансирования по соответствующим программам.

Первое. Безусловно, важно обеспечить стабильную работу предприятий АПК в текущем году. В этой связи поддерживаю предложение Правительства выделить из федерального бюджета дополнительно не менее 153 миллиардов рублей (как внутри разобраться с этим – пожалуйста, подумайте, доложите, я готов поддержать) и направить, конечно, эти средства прежде всего на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты для отрасли.

Второе. Системная задача – это надёжное снабжение наших сельхозпроизводителей удобрениями. Здесь нужно очень внимательно Минпромторгу смотреть, конечно, всему Правительству за этой ситуацией. Потребности наших аграриев должны быть в приоритете, на первом месте. Но всё-таки предлагаю оставить сейчас действующий режим через договоры. А там, насколько я помню, три составляющих: регионы, производители, сельхозпроизводители. Пока не будем переходить к лицензированию экспорта. Прошу это иметь в виду. Это не значит, что мы точку поставили навсегда. Нет. Давайте ещё подумаем, но пока ничего менять не будем.

Третье. Как уже сказал, важно снижать импортную составляющую в производстве отечественной сельхозпродукции. Одно из главных направлений здесь – это семеноводство, разработка и внедрение достижений российской селекции, в том числе в сфере животноводства и птицеводства. В этом году выделим дополнительно не менее пяти миллиардов рублей на поддержку семеноводческих и селекционных центров.

Четвёртое. Необходимо существенно увеличить собственное, отечественное производство сельхозтехники, пищевого оборудования и компонентов, строительство рыбопромысловых судов. Мы сегодня об этом почти не говорили, но это очень важное направление. Причём сделать это нужно не затягивая, а быстрым, динамичным темпом. Подходы к решению этого вопроса мы будем обсуждать в ближайшее время. Прошу Правительство систематизировать предложения и предусмотреть необходимый объём финансирования по соответствующим программам.

И последнее. В 2020 году была принята Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Очевидно, что сегодня предприятия в этих секторах столкнулись с новыми вызовами, которые будут носить долгосрочный характер. В этой связи предлагаю скорректировать действующую Стратегию, уточнить её целевые индикаторы и сроки, предусмотреть исчерпывающий набор мер государственной поддержки и необходимый объём бюджетных средств, в том числе на мелиорацию и вовлечение земель в сельхозоборот, а также на формирование новых направлений экспорта готовой продукции.