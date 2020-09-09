Владимир Путин: продвижение по службе и карьерный рост должны быть у тех, кто готов «пахать» на благо родной страны

Кадровое обновление должно проходить по талантам и способностям, а продвижение по службе и карьерный рост должны быть у тех, кто готов «пахать» на благо родной страны, заявил Президент РФ, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна

возможностей» Владимир Путин на встрече с победителями третьего сезона конкурса «Лидеры России».

Конкурс, отметил глава государства, за три года проведения стал эффективно работающим, системным механизмом, который позволяет выявлять и поддерживать талантливых управленцев.

Суперфинал третьего сезона конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – проходил в Мастерской

управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске с 6 по 8 сентября. Победителями стали 106 конкурсантов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

«Подчеркну важность кадрового обновления по талантам и способностям, вот что важно. В этом суть честных, справедливых, прозрачных правил, которые должны работать, быть востребованными во всех сферах нашей жизни. Более того, продвижение по службе, карьерный рост должны быть у того, кто готов, что называется, пахать на благо граждан.

Всегда и во всём следовать принципам служения людям, обществу, родной стране», – обратился к победителям Владимир Путин во время видеоконференции.

«Конкурс проводится три года, как вы знаете, и за этот сравнительно небольшой срок он стал эффективно работающим и, можно сказать, системным механизмом, который помогает на прозрачных, понятных принципах выявлять и поддерживать хороших, лучших

управленцев», – добавил Президент.

По его словам, конкурс открывает участникам новые возможности для роста и расширения профессиональных горизонтов, позволяет находить применение их способностям. Чтобы талантливые, достойные люди играли «значимую, и в полном смысле этого слова лидерскую роль в развитии страны и повышали бы эффективность управления не только на государственной службе, но и в других сферах, потому что грамотные управленцы, где бы они ни работали, нужны везде и всегда».

Обращаясь к победителям конкурса, Владимир Путин отметил их высокую работоспособность, нацеленность на результат, умение брать на себя ответственность и действовать слаженно и сообща. Победа в таком соревновании, отметил глава государства, это большой личный успех и вклад в будущее страны, «потому что стремление получать новые

современные знания, нужные нам знания, достичь вершин в своем деле во многом задает темп продвижения вперед всей стране».

«Неслучайно в конкурсе участвуют представители самых разных отраслей. Для многих этот конкурс уже стал настоящим трамплином в карьере, причем не только в своих, но и нередко в совершенно новых для них областях. В том числе поэтому растут запрос и внимание к конкурсу со стороны профессионалов. Причем не только в нашей стране, но из-за границы много заявок», – отметил Владимир Путин.

Он напомнил, что запущенные в этом сезоне специализации – «Здравоохранение», «Финансы и технологии», а также «Наука» – появились после обращения самих ученых и медиков, чтобы «была возможность оценить именно те знания и способности, которые требуются для современного управления в сфере науки и здравоохранения».

По мнению главы государства, практика показала, что отраслевые треки оказались «весьма востребованными». Об этом говорит и число участников специализаций – более 22 тысяч ученых, около 10 тысяч медиков, врачей, а также свыше 60 тысяч специалистов в сфере финансов и технологий. При этом, обратил внимание Владимир Путин, наиболее яркие

участники этих направлений получили высокие назначения еще до завершения конкурсных процедур – в том числе возглавили крупные вузы, больницы.

«Считаю важным, что для всех участников победа в финале – это серьезный импульс для дальнейшего развития, повышения своей квалификации. Именно с этой целью для финалистов предусмотрен грант на обучение в размере одного миллиона рублей. А победители, которые готовы связать свою судьбу с государственной службой, при условии их достаточного опыта и профессионализма, получают возможность стать слушателями программы резерва

кадров Высшей школы государственного управления, так называемой, как иногда говорят, «школы губернаторов», – сказал Владимир Путин. – Но, конечно, самая большая ценность, которую даёт конкурс, – это работа с наставниками, а это профессионалы высшей пробы».

Среди них – глава Правительства, вице-премьеры, министры, представители руководства обеих палат Федерального Собрания, губернаторы, главы крупнейших корпораций, компаний и общественных организаций.

«Все они, как мы с вами понимаем, очень занятые люди, но

считают важным уделять свое время общению с вами, с такими людьми, как вы, помогать советом, делиться своим подчас уникальным опытом. Из этого и складывается

преемственность, которая имеет огромное значение для поступательного, ритмичного развития нашей страны», – отметил Президент России.

Он также поблагодарил всех участников, которые активно занимаются волонтерской деятельностью, реализуют значимые социальные проекты, и тех, кто внес большой личный вклад в акцию взаимопомощи «Мы вместе», помогал пожилым людям, инвалидам, ветеранам в пандемию.

«Повторю, победа в конкурсе – это новый этап в вашей жизни с колоссальными возможностями, но и с большой ответственностью. Дорогие друзья, я искренне желаю всем

успехов на этом пути», – заключил Владимир Путин.

Иван Луцкан, победитель суперфинала конкурса «Лидеры России 2020», главный врач Якутской офтальмологической клинической больницы, Республика Саха-Якутия и победитель

суперфинала конкурса «Лидеры России 2020» по итогам специализации «Здравоохранение», рассказал, что «благодаря общению, мы находили интересные решения, которые можно применять на практике, развивать здравоохранение в своих регионах».

Дарья Гриц, победительница суперфинала конкурса «Лидеры России 2020», директор по работе с университетами SkillFactory, рассказала Президенту, что во время пандемии ее

команда обеспечила цифровыми технология для дистанционного обучения почти миллион детей и студентов. «Для нас значимая победа. Но важно двигаться вперед. Сейчас мы с Национальным исследовательским технологическим университетом запустили онлайн регистратуру по стратегическому направлению специализации – работа с данными и искусственный интеллект. Почему я занимаюсь образовательными технологиями? Это такой мостик, который можно перекинуть человеку, где бы он не находился, и создать возможность для качественного современного образования каждому человеку».

Александр Самардак, профессор физико-математических наук, проректор по научной работе Дальневосточного федерального университета и победитель суперфинала конкурса «Лидеры России 2020» по итогам специализации «Наука», обращаясь к Президенту, признался, что для

него главное не «социальный лифт, который привел меня к проректорству». «Я обрел очень мудрого наставника, он тоже физик. Сейчас мы с ним реализуем очень крупный проект, потребность в котором давно назрела в регионе. Мы воспринимаем его сейчас как центр притяжения, как точку роста, где будут собраны самые талантливые кадры. Это поможет решить проблему оттока кадров из Дальневосточного федерального округа», – поделился Александр Самардак.

По словам генерального директора АО «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области», победительницы суперфинала конкурса «Лидеры России» Ольги Романец, она поняла, что «чтобы развиваться, нужно постоянно выходить из зоны комфорта»: «На конкурсе, особенно на суперфинале, мы находились в таком стрессе, что действительно смогли очень далеко выйти из этой зоны. Я уверена, что все мы здесь очень выросли как профессионалы, как личности за эти три дня. Очень радостно, что с каждым годом все больше девушек, женщин принимает участие в конкурсе. Женщинам часто свойственно сомневаться в себе, мы иногда стесняемся рассказывать о своих достижениях. Поэтому, пользуясь возможностью, я обращаюсь ко всем девушкам: мечтайте, верьте в себя, обязательно участвуйте в таких конкурсах».

Для Владислава Крейнина, победителя суперфинала конкурса «Лидеры России 2020», вицепрезидента по росту бизнеса ПАО «Сбербанк», ценным на конкурсе стало общение с людьми

разных профессий и из разных регионов, благодаря которому он понял, что ему «очень интересна реальная промышленность, металлургия». «Мне кажется, что мы живем в такую эпоху, когда все титулы и достижения прошлого сиюминутны, нужно постоянно бежать вперед, учиться, пробовать новое, для того чтобы быть востребованным. Самое ценное в конкурсе – это люди, с которыми ты познакомился, новые кейсы, которые ты разобрал.

Образовательный грант я хочу направить на то, чтобы пойти учиться именно в этой сфере», – рассказал Владислав Крейнин.

А Мария Львова-Белова, победительница суперфинала конкурса «Лидеры России 2020», исполнительный директор АНО «Квартал Луи», призналась, что считает своим главным

достижением семью. «У меня 17 детей: пятеро рожденных, четверо приемных и восемь ребят с инвалидностью под опекой. Победа в конкурсе – колоссальная ответственность, все только начинается», – сказала Мария Львова-Белова.

В течение двух дней суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России 2020» участники решали реальные кейсы от партнеров конкурса, слушали лекции, участвовали в сессиях и

встречах с наставниками и партнерами проекта. В первый день суперфинала состоялись оценочные мероприятия. Во второй день перед конкурсантами выступил Председатель

Правительства РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Михаил Мишустин.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ, наставник конкурса Валентина Матвиенко и Помощник Президента Российской Федерации, наставник конкурса Андрей Фурсенко обратились к участникам в формате онлайн в ходе прямых включений. В рамках суперфинала

прошли: лекция Генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», наставника конкурса Алексея Лихачева, сессия в формате «вопрос-ответ»

Министра здравоохранения Российской Федерации, наставника специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России» Михаила Мурашко, а также дискуссионная

панель губернаторов, в которой приняли участие наставники конкурса: глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин и глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Гостями суперфинала стали наставники конкурса и специализаций «Наука», «Здравоохранение» и «Финансы и технологии», среди которых Министр науки и высшего

образования РФ Валерий Фальков, Министр экономического развития РФ Максим Решетников, Министр энергетики РФ Александр Новак, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Калининградской области Антон

Алиханов, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, ректор РАНХиГС Владимир Мау, ректор

ВШЭ Ярослав Кузьминов, Президент Российской академии наук Александр Сергеев, Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, член

правления – заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть» Павел Колобков, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательных центров «Талант и успех» и «Сириус», член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию

Елена Шмелева, основатель и генеральный директор компании SPLAT Евгений Демин, Президент ООО «Варданян, Бройтман и партнеры» Рубен Варданян, Председатель правления «Сибур Холдинга» Дмитрий Конов и другие.

Сегодня состоялся заключительный день суперфинала конкурса «Лидеры России», в рамках которого прошли еще несколько встреч с наставниками конкурса – с мэром Москвы Сергеем Собяниным, Президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом и Первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко.

Также 8 сентября состоялось торжественное посвящение победителей в клуб Лидеров России «Эльбрус» – сообщество, которое реализует различные социальные проекты.

Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф.

Информационная справка

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена Указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели

организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных

социальных лифтов в России.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25

проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», проект «Время карьеры», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

Конкурс управленцев «Лидеры России»:

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проекта. Конкурс проводится при поддержке

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 гг.) пришло 199 тысяч заявок;

во втором сезоне (2018-2019 гг.) – 227 тысяч заявок., в сезоне 2019-2020 гг. – 233 830 заявок. Кроме того, в дополнение к основному конкурсу в третьем сезоне были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии»

– 61 732 регистрации, 22 272 заявки подано на трек «Наука» и 9 745 – на специализацию «Здравоохранение».

Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Интер РАО, Роснефть, Русгидро, Сибур, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей

конкурса.

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ:

• Сергей Коляда, руководитель пресс-службы АНО «Россия — страна возможностей»,

+7 (910) 647-88-88 Sergey.Kolyada@rsv.ru

• Анастасия Контарева, пресс-секретарь конкурса управленцев «Лидеры России»,

+ 7 (968) 512-22-02, anastasiya.kontareva@rsv.ru

Список победителей суперфинала конкурса «Лидеры России»

Примечание: С момента старта конкурса «Лидеры России» прошло 11 месяцев. В списке указаны актуальные данные по регионам России, которые участники указали в преддверии

суперфинала

Приморский край – 4 человек

По итогам регионального полуфинала

1. Земцов Дмитрий Игоревич (Владивосток), Дальневосточный федеральный университет, проректор по развитию

2. Ким Наталья Чангиевна (Владивосток), АО Позитив Текнолоджиз», руководитель по продажам в ДФО

3. Радюшкин Сергей Геннадьевич (Владивосток), Сбербанк, управляющий приморскими отделением

По итогам специализации «Наука»

4. Самардак Александр Сергеевич (Владивосток), Дальневосточный федеральный университет, проректор по научной работе

Хабаровский край – 1 человек (По итогам регионального полуфинала) Шарафутдинов Андрей Альфритович (Хабаровск), Дальневосточный банк ПАО Сбербанк, начальник управления организации продаж региональному государственному сектору

Амурская область – 1 человек (По итогам регионального полуфинала)

Лебедев Олег Валерьевич (Чигири)

Республика Саха (Якутия) – 2 человека (По итогам регионального полуфинала)

1. Луцкан Иван Петрович (Якутск), Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница, главный врач

2. Фирстов Артем Валерьевич (Нерюнгри), Нерюнгринская районная администрация, первый заместитель главы

Новосибирская область – 2 человека (По итогам регионального полуфинала)

1. Крошин Федор Сергеевич (г. Новосибирск), АО «РТ-Проектные технологии», руководитель проекта

2. Некрасова Людмила Андреевна (г. Новосибирск), МБОУ «Экономический лицей», директор

Томская область – 2 человека (По итогам регионального полуфинала)

1. Кирьянова Лилия Геннадьевна (г. Томск), Национальный исследовательский Томский политехнический университет, проректор по внешним связям

2. Поспелов Артем Иванович (г. Томск), ПАО «СИБУР Холдинг», главный эксперт

Красноярский край – 1 человек

По итогам регионального полуфинала Карчушкин Илья Сегеевич (г. Красноярск), Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, заместитель министра

Иркутская область – 1 человек (По итогам регионального полуфинала) Молостова Татьяна Николаевна (г. Иркутск), ООО «Иркутская нефтяная компания», директор по экономике

Омская область – 3 человека (По итогам регионального полуфинала)

1. Вольхин Артем Игоревич (г. Омск), Aspring Capital, старший менеджер

2. Роскошный Сергей Федорович (г. Омск), ООО «Марс», директор по работе со специализированными каналами продаж

3. Шумаков Юрий Игоревич (г. Омск), ПАО «Сбербанк», заместитель управляющего

Омского отделения

Свердловская область – 3 человека (По итогам регионального полуфинала)

1. Гурарий Евгений Михайлович (Екатеринбург), Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе, помощник полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе

2. Калинин Виктор Александрович (Екатеринбург), первый заместитель директораисполнительный директор ЗАО «СКБ» (ПАО «Мотовилихинские заводы)

3. Шевченко Сергей Сергеевич (Екатеринбург), Мастер групп, генеральный директор

Челябинская область – 1 человек

По итогам регионального полуфинала Шашлова Татьяна Васильевна (Челябинск), Радар Эдвертйзинг, CEO

Тюменская область – 3 человека (По итогам регионального полуфинала)

1. Зайнулин Станислав Булатович (Тобольск), ООО «СИБУР Тобольск», ООО «Запсибнефтехим», директор по экономике и финансам

2. Романец Ольга Николаевна (Тюмень), АО «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области», генеральный директор

3. Тенгелиди Дмитрий Иванович (Тюмень), АО «Мессояханефтегаз», заместитель руководителя проекта

Ставропольский край – 5 человек (По итогам регионального полуфинала)

1. Домников Антон Сергеевич (Минеральные Воды), Эксплуатационное вагонное депо

Минеральные Воды филиала ОАО «РЖД», начальник

2. Доронин Антон Борисович (Ставрополь), Министерство экономического развития

Ставропольского края, заместитель министра

3. Ионочкин Илья Олегович (Пятигорск), ПАО МРСК Северного Кавказа, заместитель директора Дирекции

4. Клок Валентин Николаевич (Пятигорск), Главное управление МВД РФ по СКФО, заместитель начальника оперативно-розыскной части по борьбе с наиболее опасными

преступлениями экономической направленности, полковник полиции

5. Тананян Арсен Рачикович (Ставрополь), Банк ВТБ (ПАО), управляющий директор

Республика Дагестан – 4 человека (По итогам регионального полуфинала)

1. Абашилов Хаджи-Мурад Шехмагомедович (Махачкала), ООО УК «СКУ», директор по развитию и инвестициям

2. Абдулхамидов Вагаб Магомедович (Махачкала), Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан, врио председателя

3. Аварский Алихан Кайтмазович (Махачкала), ПАО «РусГидро», ведущий инженер производственно-технической службы

4. Омарова Патимат Омаровна (Махачкала), Министерство по делам молодежи Республики Дагестан, заместитель министра

Республика Татарстан – 5 человек (По итогам регионального полуфинала)

1. Абдрашитов Закир Нурахматович (Казань), АНП Зенит, партнер, руководитель налоговой практики

2. Додонов Карен Владимирович (Казань), заместитель военного прокурора Казанского гарнизона

3. Кайданный Тимур Сергеевич (Казань), ЦОД ООО «Джи Ди Си Сервисез» (ГК ICL), руководитель отдела консалтинга по инфраструктуре

4. Садыков Ирек Рамилевич (Зеленодольск), Банк ВТБ (ПАО), управляющий директор по работе с корпоративными клиентами

Оренбургская область – 1 человек (По итогам регионального полуфинала)

Хилимончик Никита Сергеевич (Оренбург), АО «Корпорация развития Оренбургской области», заместитель генерального директора

Чувашская Республика – 1 человек

По итогам специализации «Здравоохранение»

Арсютов Дмитрий Геннадьевич (Чебоксары), ГБУ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» Минздрава Чувашии, главный врач

Самарская область – 1 человек (По итогам регионального полуфинала)

Евстигнеев Алексей Сергеевич (Самара), Группа компаний МИРРИКО, директор бизнесединицы

Республика Мордовия – 1 человек (По итогам регионального полуфинала)

Грибанов Алексей Владимирович (Саранск), Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, первый заместитель Министра

Пермский край – 1 человек

По итогам специализации «Наука»

Волегов Павел Сергеевич (Пермь), Пермский национальный исследовательский политехнический университет, начальник управления науки

Пензенская область – 1 человек (По итогам регионального полуфинала) Львова-Белова Мария Алексеевна (Пенза), АНО Квартал Луи, исполнительный директор

Республика Марий Эл – 1 человек (По итогам регионального полуфинала)

Кугуелова Ирина Александровна (Йошкар-Ола), Небанковская кредитная организация ООО «Монета», главный бухгалтер

Краснодарский край – 1 человек

По итогам регионального полуфинала

Шапошников Валентин Васильевич (Краснодар), Кубанский государственный технологический университет, доцент кафедры теплоэнергетики и теплотехники

Ростовская область – 5 человек

По итогам регионального полуфинала

1. Божко Андрей Викторович (Ростов-на-Дону), МБУЗ «Городская поликлиника №12 г. Ростова-на-Дону», главный врач

2. Ефременко Иннесса Николаевна (Ростов-на-Дону), ООО «Научный центр инновационных технологий», генеральный директор

3. Казакова Анна Алексеевна (Ростов-на-Дону), АО «Почта России», руководитель направления «Комиссионные продукты»

4. Чаусова Елизавета Владимировна (Ростов-на-Дону), ООО «РЕСО-Лизинг», заместитель директора филиала в г.Ростов-на-Дону

По итогам специализации «Здравоохранение»

5. Старжинская Олеся Борисовна (Ростов-на-Дону), НУЗ «Дорожная Клиническая Больница» на ст. Ростов-Главный, заведующая поликлиникой

Волгоградская область – 2 человека

По итогам регионального полуфинала

1. Морозов Руслан Сергеевич (Волгоград), ООО «Волгоградский Композитный Завод», генеральный директор

2. Шипилов Сергей Александрович (Волгоград), ООО «Гражданстройкомплект», директор

Республика Крым – 1 человек (По итогам регионального полуфинала)

Саруханян Самвел Ашотович (Ялта), ООО «Гарант-СВ» (Mriya Resort & Spa), генеральный менеджер

г. Санкт-Петербург – 13 человек (По итогам регионального полуфинала)

1. Букин Алексей Валерьевич, «Страховая компания Гайде», заместитель генерального директора

2. Воеводин Дмитрий Олегович, ООО «Медицинский центр «Диагностика +», генеральный директор

3. Гаврилова Елена Юрьевна, Центр по развитию предпринимательства «Университет ИТМО», директор

4. Горелова Наталья Евгеньевна, ООО «Свайное дело», ООО «Ларсен Пайлинг», директор

5. Гулевич Руслан Владимирович

6. Журавлев Дмитрий Олегович, ООО «Центр Путешествий Просто», учредитель

7. Исаева Наталья Андреевна, ООО «Технологический центр Дойче банка», старший инженер

8. Кожевников Евгений Игоревич, начальник департамента МТО ПАО «Газпром нефть»

9. Кукушкин Александр Михайлович, СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр», начальник отдела

10. Максимов Денис Александрович, ООО «Пэ-Аш Фактор», директор по развитию

11. Покровский Павел Андреевич, Управление по развитию зарубежного бизнеса ПАО «Газпром нефть», руководитель направления по реализации проектов

12. Растворов Виктор Вадимович, помощник депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга

13. Щугорева Влада Андреевна, ООО «Газпромнефть Бизнес-сервис», руководитель проекта

Москва – 34 человека.

По итогам регионального полуфинала

1. Авксентьев Максим Юрьевич, Консалтинговое агентство «Агентство социального инжиниринга», генеральный директор

2. Аюпов Арсен Зуфарович, Группа компаний РЕ Групп, управляющий партнер

3. Бикулов Вагиф Шамилевич, Торговый дом «Мое лето», генеральный директор

4. Василькова Мария Викторовна, ПАО Финансовая корпорация АФК «Система», старший инвестиционный директор

5. Висленев Сергей Анатольевич, АО «Транссеть», директор

6. Волков Дмитрий Валерьевич, ГК Самолёт, управляющий директор

7. Гатин Александр Айдарович, ПАО Сбербанк, исполнительный директор по исследованию данных

8. Гриц Дарья Игоревна, директор по работе с университетами, SkillFactory

9. Добринец Марина Владиславовна, МГТУ им. Н.Э. Баумана, начальник управления информационной и молодёжной политики

10. Ефремов Иван Анатольевич, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, заместитель директора Департамента проектной деятельности

11. Жданов Антон Ахметович, ООО «Этерна Ло»/ Eterna Law, генеральный директор

12. Жданов Владислав Леонидович, ОАО «РЖД», Советник генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД», член совета директоров ОАО «ФГК»

13. Калинский Олег Игоревич, взаимодействию с органами власти (ПАО «Уралкалий»), директор Института экономики и управления промышленными предприятиями НИТУ

«МИСиС»

14. Калмыков Ильяс Шиазатович, индивидуальный предприниматель

15. Крейнин Владислав Геннадьевич, ПАО «Сбербанк», Вице-президент по росту бизнеса

16. Кутепов Иван Юрьевич, ООО «Рекитт Бенкизер», Commercial Controller, Head of FP&A

17. Лобачева Надежда Ивановна, АНО «Национальные приоритеты», руководитель дирекции по сопровождению национальных проектов и традиционных медиа

18. Меркулов Дмитрий Давидович, Центральная дирекция инфраструктуры филиала ОАО «РЖД», заместитель начальника службы управления персоналом

19. Милич Милена Сретеновна, Московская школа управления СКОЛКОВО, руководитель проектов, зам. директора по проектной работе и стратегии

20. Облов Андрей Александрович, «Мейл.ру», руководитель проекта

21. Погорелов Виталий Сергеевич, АО «Зарубежнефть», руководитель проектов

22. Притчин Иван Петрович, ООО «РУФОРМ», заместитель генерального директора

23. Соколова Василина Евгеньевна, индивидуальный предприниматель

24. Стапран Наталья Валерьевна, Минэкономразвития РФ, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов

25. Степанов Илья Григорьевич, собственник бизнесов

26. Штепин Максим Сергеевич, ООО «БЕРГ Холдинг», директор дивизиона

27. Ярыгин Борис Михайлович, ООО «НОРБИТ» (ГК ЛАНИТ), заместитель директора департамента

По итогам специализации «Наука»

28. Занко Тигран Антонович, РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, директор программы DPA, доцент кафедры правового обеспечения государственной и

муниципальной службы, доцент кафедры административного и финансового права

По итогам специализации «Финансы и технологии»

29. Зайцев Максим Васильевич, ПАО Сбербанк, руководитель проектов

30. Тополя Иван Владимирович, ПАО Сбербанк, управляющий директор департамента финансов

31. Горшков Владимир Леонидович, 4Stom.ru, основатель образовательного медицинского портала

32. Кухарев Артем Анатольевич, ПАО Банк «ФК Открытие», управляющий директор

33. Чубаров Александр Павлович, Группа страховых компаний «Югория», заместитель генерального директора

34. Подъяблонский Федор Михайлович, ООО «Люксофт Профешнл», старший руководитель программы

Московская область – 3 человека

По итогам регионального полуфинала

1. Подругин Михаил Юрьевич, ООО «АльтерМаг», директор по стратегическому развитию

2. Кузьмин Денис Владимирович, директор ФБМФ ФГАОУ ВО «Московский физикотехнический институт (национальный исследовательский университет)»

3. Алтынов Алексей Александрович, исполняющий обязанности вице-президента по

проектам сооружения АО «Русатом Оверсиз»

Тамбовская область – 1 человек (По итогам регионального полуфинала)

Иванова Екатерина Викторовна (Мичуринск), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мичуринский государственный

аграрный университет», проректор по экономике

Тверская область – 1 человек (По итогам регионального полуфинала)

Голик Максим Сергеевич (Тверь)

Ивановская область – 1 человек (По итогам регионального полуфинала)

Петрова Ольга Анатольевна (Иваново), ООО «Клиника Современной Медицины», директор/главный врач